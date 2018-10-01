HABER

Kanlı biten "indirimli perde" kavgası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:51 | Son Güncelleme

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde izin gününde gittiği alışveriş merkezindeki indirimli perdeyi almak için tartıştığı müşteriyi ayağından silahla vuran polis memuru açığa alındı - Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, polis memurunun müşteriyi önce dövdüğü, müşterinin testere ile karşılık vermesi üzerine onu silahla yaraladığı ortaya çıktı

Antalya'da bir alışveriş merkezindeki indirimli perdeyi almak için tartıştığı bir müşteriyi ayağından vuran polis memuru açığa alındı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Polis Merkezinde görevli polis memuru A.K, izin günü olan 22 Eylül'de Soğuksu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine gitti.

Güvenlik kamerasına kayıtlarına göre, A.K, alışveriş merkezinde satışa çıkarılan perdeyi diğer müşteri Hakan Susam'ın elinden almaya çalıştı. A.K, kendisine karşılık veren Susam'ı dövdü. Susam'ın da testereyle saldırması üzerine A.K. onu tabancayla ayağından vurdu.

Ayrıca kayıtlarda tartışma sırasında vatandaşların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı ve yaralıya yardım ettikleri görüldü.

Olay sonrası polis memuru A.K'nin açığa alındığı öğrenildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hakan Susam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nişanlısı Esra Toprak ile alışveriş merkezine gittiklerini ve orada indirimli gördükleri perdeyi ayırdıklarını söyledi. O sırada A.K'nin de gelerek perdeyi aldığını ifade eden Susam, "Kendisine perdeyi bizim aldığımızı söyledim ama bizi dinlemedi ve elimden perdeyi almaya çalıştı. Vermek istemeyince dövmeye başladı. Ben de testereyle kendimi korumaya çalıştım. 'Şimdi geliyorum.' diye olay yerinden ayrıldı, kısa süre geçmeden silahla yanıma geldi, silahı bacağıma doğru tutup, ateş etti." dedi.

PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdiÜnlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi
Datça'da hortumDatça'da hortum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakan Susam Muratpaşa Polis memuru

En Çok Okunan Haberler

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Diğer Haberler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.