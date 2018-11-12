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Kanlı buluşma! Eski karısının görüştüğü kişiyi eve çağırdı sonrası korkunç

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 17:16 | Son Güncelleme

Antalya’da bir kişi ayrıldığı eşinin görüştüğünü düşündüğü kişiyi evine çağırıp tabancayla öldürdü.

Kanlı buluşma! Eski karısının görüştüğü kişiyi eve çağırdı sonrası korkunç

Olay saat 14.30 sırasında Antalya Kepez ilçesi Barış Mahallesinde 2 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre, ayrıldığı eşinin İlkay Polat Sağır’la (32) görüştüğünü zanneden Cihan G., bu şahsı eve çağırdı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Cihan G., İlkay Polat Sağır’a tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

'BABAM NEREDE?'

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sağır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evden kırmızı bir otomobille kaçan Cihan G., aynı ilçede kısa sürede yakalandı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Sağır’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Okuldan dönen C.G'nin çocukları, bakıcıları tarafından olay yerinden götürüldü. Çocukların bakıcıya "Babam nerede?" diye sorması dikkati çekti.

Öte yandan Cihan G.'nin 3 çocuğu bakıcısının eşliğinde polis tarafından olay yerinden götürüldü. Cihan G.'nin çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ULUN SIGIR BOŞANDIĞIN KADINDAN SANANEYDİ
bırakın evlenmiş ayrılmış yani çocuğu olan kadına Evlenmeden bile bir kadın başkasıyla flört ettiği zaman o eski flört ettiği erkek o kadını evlense bile peşini bırakmıyor ya da erkekle konuşmaya görüşmeye devam ediyor Yani evlendi erkeğe aldatıyor gerisini siz düşünün yani
YENGE DAHA RSHAT BIRI MEZARA BİRİ HAPSİ
valla bu mıllet mal ohh kadın şimdi istediğiyle birlikte olur sen hapiste çürü
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