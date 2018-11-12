Kanlı buluşma! Eski karısının görüştüğü kişiyi eve çağırdı sonrası korkunç

Olay saat 14.30 sırasında Antalya Kepez ilçesi Barış Mahallesinde 2 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre, ayrıldığı eşinin İlkay Polat Sağır’la (32) görüştüğünü zanneden Cihan G., bu şahsı eve çağırdı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Cihan G., İlkay Polat Sağır’a tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

'BABAM NEREDE?'

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sağır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evden kırmızı bir otomobille kaçan Cihan G., aynı ilçede kısa sürede yakalandı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Sağır’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Okuldan dönen C.G'nin çocukları, bakıcıları tarafından olay yerinden götürüldü. Çocukların bakıcıya "Babam nerede?" diye sorması dikkati çekti.

Öte yandan Cihan G.'nin 3 çocuğu bakıcısının eşliğinde polis tarafından olay yerinden götürüldü. Cihan G.'nin çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.





