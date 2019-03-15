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Kanlı çifte katliamın ardındaki isim Brenton Tarrant kimdir?

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da en az 40 kişinin ölümüne onlarca kişinin yaralanmasına neden olan kişinin kimliği Brenton Tarrant olarak açıklandı. Saldırının ardından yayımlanan manifsetonun da Tarrant tarafından kaleme alındığı tahmin ediliyor.

Kanlı çifte katliamın ardındaki isim Brenton Tarrant kimdir?

Tarrant manifestonun açılış kısmında kendini 28 yaşında sıradan beyaz bir adam olarak tanımlıyor.

İşte tam metin;

"28 yaşında sadece sıradan beyaz bir adam. İşçi sınıfına mensup, düşük gelirli bir ailenin çocuğu olarak Avustralya'da doğdu. Ebeveynlerim İskoç, İrlandalı ve İngiliz kökenli. Çok zorluk yaşamadığım sıradan bir çocukluğum oldu. Küçüklük yaşlardan beri eğitime çok ilgim yoktu. Dersleri zar zor geçecek notlar aldım. Üniversiteye gitmedim çünkü üniversitede ilgimi çekecek bir şey yoktu. Bitconnect'e yatırım yapacak parayı biriktirmek için kısa bir süre çalıştım. Sonra biriktirdiğim parayı seyahat etmek için harcadım. Son olarak part time şekilde kebap kuryesi olarak çalıştım. Ben, insanlarımın geleceğini garanti altına almaya karar veren, sıradan bir aileden gelen sıradan beyaz bir adamım."

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Tarrant'ın sosyal medya hesabında ise planlı saldırıdan önce, saldırıda kullanacağı silahların fotoğraflarını üzerinde mesaj niteliği taşıyan yazılarla paylaştığı görüldü.

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