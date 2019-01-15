Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, ABD Başkanı Donald Trump'un, Türkiye'ye yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımına ilişkin, "Trump, bugün dünyanın en saldırgan, geçmişi en kirli devletin başındaki kişi olarak görevini yapıyor. Başta Trump olmak üzere, emperyalizmin tüm temsilcilerine açıkça ifade ediyoruz, kanlı ellerinizi bölgemizden ve ülkemizden derhal çekin." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, görevinden istifa etmeden İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını "hukuksuzluk" olarak nitelendiren Baş, parlamentonun tamamının sorumluluk hissetmesi gereken bu durum karşısında muhalefet partilerinin anlaşılmaz biçimde sessiz kaldığını ileri sürdü.

Baş, "TBMM Başkanı Binali Yıldırım, anayasanın açık hükmüne rağmen koltuğuna yapışmış durumdadır. Yıldırım'ın istifa etmemesi açıkça hukuku, anayasayı ayaklar altına alma örneği olarak karşımızda duruyor. Hukukun bu kadar ayaklar altına alınmasına sessiz kalmayacağız." diye konuştu.