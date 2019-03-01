Kanlı hesaplaşmanın sanığı: Bana ateş ettiler, kendimi korudum

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 yıl önce borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada, pompalı tüfekle 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan Ünal Demiray (35), tutuklu yargılandığı davada, 11'inci kez hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Tartışmada bana silahla ateş ettiler, ben de silahımla kendimi korudum" dedi.

Olay, 12 Ağustos 2016'da, Mobilya Sanayi Sitesi Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak'ta bulunan büfede meydana geldi. Tunay Kartal (31) ve Erkan Menteş (32), iddiaya göre, borç- alacak anlaşmazlığını görüşmek için Ünal Demiray ile büfede buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Demiray otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Kartal ve Menteş'e ateş etmeye başladı. Tunay Kartal ve Erkan Menteş de üzerlerindeki tabancaları çekerek karşılık verdi. Çatışmada, Kartal ve Menteş ağır yaralanırken, bacağından yaralanan Demiray aracına binerek kaçtı.

TESLİM OLDU

Tunay Kartal ve Erkan Menteş, çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülerek tedaviye alındı. Kaçan Ünal Demiray ise yaralı halde polis merkezine giderek teslim oldu. Çatışmada vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Menteş, acil servisteki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Demiray, tutuklandı.

'KENDİMİ KORUDUM'

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili görülen davada, tutuklu sanık Ünal Demiray 11'inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerini yineleyen sanık, "Alacak verecek yüzünden olay yerinde bir araya geldik. O sırada çıkan tartışmada bana silahla ateş ettiler, ben de silahımla kendimi korudum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 14 Mayıs'a erteledi.

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