Kanlı idrara dikkat

Özellikle erkeklerin korkulu rüyası mesane kanseri bazı belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, “İdrardan kan gelmesi ürolojik bir tümör bulgusu olarak kabul edilir ve ileri inceleme gerektirir” dedi.

Prostat kanserinden sonra dünyada en yaygın kanser türü olan mesane kanseri, erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla görülüyor. Mesane tümörü 60-70’li yaşlarda daha sık görülse de hemen her yaşta ortaya çıkabiliyor.

“Tek risk faktörü sigara değil”

Medical Park Ordu Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, mesane kanserinde en önemli risk faktörünün sigara olduğunu kaydederek hastalık hakkında bilgiler verdi. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, sigara dışında hastalığın genetik ve enfeksiyon kaynaklı olabileceği gibi boya lastik, petrol, alüminyum ve demir sanayi sektöründe çalışanların daha fazla risk altında olduğunu söyledi.

“Erişkin bir hastada idrardan kan gelmesi (hematüri) aksi ispat edilene kadar ürolojik bir tümör bulgusu olarak kabul edilir ve ileri inceleme gerektirir” diyen Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz şu uyarılarda bulundu:

“İdrarda kanama her zaman gözle görülür olmayabilir. Bazen hastalarda herhangi bir yakınma olmaksızın idrar analizinde kan hücreleri görülebilir. Bu durumda mutlaka bir üroloji muayenesi gerekir. Hematüri her zaman kanser demek değildir. İdrar yolu enfeksiyonları, ilaç kullanımı, böbrek ve üreter taşları, tüberkülöz (verem), karın bölgesine uygulanan ışın tedavisi (radyoterapi), böbrek parankimini ilgilendiren hastalıklar gibi durumlarda da idrarda kan görülebilir.”