Kanlı infazın sebebi 15 yıllık kan davası çıktı

ADANA, (DHA)- ADANA'da, 25 Temmuz günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İzzettin Şeker'in 15 yıl önce başlayan kan davası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Şeker'in öldüğü olaya karışan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, perşembe günü, Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi 47118 Sokak’taki çay ocağında meydana geldi. Çay ocağı işletmecisi İzzettin Şeker, iş yerinde kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan çapraz ateşte tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesiyle Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar, kendilerini bekleyen iki kişinin olduğu otomobile binip olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerindeki incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını çamurla kapattığını belirledi. Çalışmalarını genişleten ekipler, şüphelilerin otomobilinin Ankara'da Ali Can Ayna tarafından kiralandığını tespit etti.

15 YIL SONRA GELEN KANLI MİSİLLEME

Polis ekipleri, Ali Can Ayna ile ilgili yaptıkları araştırmada Ayna ailesi ile Şeker ailesi arasında kan davası nedeniyle yaklaşık 15 yıldır husumet olduğunu öğrendi. 9 Mart 2004 yılında Şeker ailesinden olan eşiyle boşanma aşamasındaki Ayhan Ayna (24), iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Ayna ailesi Adana'dan Ankara'ya taşındı. Ayhan Ayna'nın kardeşleri Mehmet ile Ali Can Ayna, ağabeylerinin ölümünden İzzettin Şeker'i sorumlu tuttu. İddiaya göre, iki kardeş yıllarca İzzettin Şeker'i öldürmek için plan yaptı. 15 yıl sonra Ayna kardeşler, akrabaları Şirvan Ayna (24), Erdal Zengin ve arkadaşları Hebat Sevilen ile kiralık araçla Adana'ya geldi. Daha sonra İzzettin Şeker'in çay ocağını bulan şüpheliler, olayı burada gerçekleştirdi.

Polisin yoğun çalışmasının ardından Ankara yönüne gittiği tespit edilen otomobil, takibe alındı. Buradaki kovalamacanın ardından 4 şüpheli yakalanırken, otomobilde yapılan aramada 1 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca ve 2 bıçak ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Ereğli'de otomobilde inen ve Adana'ya gittiği belirlenen Hebat Sevilen ise yolcu otobüsünde yakalandı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet, Ali Can ve akrabaları Şirvan Ayna ile Hebat Sevilen tutuklanırken, Erdal Zengin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



PARTNER Artık bambaşka hayatları var