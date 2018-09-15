Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla ağır darbe yiyen PKK'nın mega kentlerde planladığı sansasyonel eylemler deşifre edildi. Mardin Nusaybin'de sınır kontrolü yapan Jandarma birimleri Suriye sınırından geçen ve kendilerini karı-koca olarak tanıtan iki şüpheliyi gözaltına aldı. Mardin Emniyetine teslim edilen şüphelilerin kimliklerinin sahte çıkması üzerine çalışma yapan İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimleri, şüphelilerin PKK'lı R.S. ve B.Y. olduğunu tespit etti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, sorguya alınan PKK'lı teröristler, örgütün kanlı planını itiraf etti. Yapılan çapraz sorguda teröristlerin İstanbul'daki toplu ulaşım noktalarında eş zamanlı eylem için harekete geçtikleri ortaya çıktı. Yakalanan teröristlerin ifadeleriyle, planlanan eylemin aslında 2017 yılında gerçekleştirilmek istendiği, İstanbul'a aktarılmak üzere Kızıltepe'ye getirilen yüksek tesirli patlayıcı maddenin ele geçirilmesiyle bunun bir yıl ertelendiği belirlendi.

METRO VE METROBÜS DURAKLARI İŞARETLENMİŞTİ



Yakalanan iki teröristin ifadesine göre, örgütün sözde üst yönetiminin "dağılan militanlarını yeniden toparlamak ve ses getirmek" amacıyla İstanbul'u hedefine koyduğu ortaya çıktı. Kadın terörist R.S., "Eylem için bana İstanbul'daki yoğun ulaşım noktalarını gösteren küçük bir kroki verildi. Haritada metro ve metrobüs durakları işaretlenmişti. Eylemin nerede ve ne zaman olacağı üçüncü şahıslar tarafından daha sonra bildirilecekti" itirafında bulundu.