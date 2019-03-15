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Kanlı katliamın ardından manifesto yayınlandı! Korkunç detaylar

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2019 10:39 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da en az 40 kişinin öldürüldüğü dünyayı sarsan çifte cami katliamının ardından en çok tartışılan konu da yayımlanan manifesto oldu.

Kanlı katliamın ardından manifesto yayınlandı! Korkunç detaylar

Birbirinden ilginç ayrıntılar barındıran manifestoda saldırganın, 77 kişinin hayatını kaybettiği Oslo katliamının faili Breivik'le iletişime geçtiği belirtiliyor.

Soru-cevap şekilinde ilerleyen manifestoda herhangi bir 'özgürlük savaşçısı, etno-asker ya da bir partizanla bağınız var mı?' sorusuna bir çoğunu destekledik diye cevap veriliyor.

Tam olarak "Etnik ve kültürel katliama karşı duruş sergileyen bir çok kişiyi destekledik. Luca Traini, Anders Breivik, Dylan Roof, Anton Lundin Pettersson, Darren Osbourne vs. Fakat Breivik ile misyonum için destek almak amacıyla kısa bir temasımız oldu." ifadeleri yer alıyor.

BREIVIK KİMDİR?

Norveç'in, İkinci Dünya Savaşı sonrası tanık olduğu en büyük katliamın üzerinden altı yıl geçti. 22 Temmuz 2011 yılında Utoya adasında İşçi Partisi'nin gençlik kampını basarak çoğu 18 yaş altındaki 69 kişiyi otomatik silahla tarayarak öldüren Anders Behring Breivik, eş zamanlı olarak başkent Oslo'da bir devlet binasının önüne koyduğu düzenekle de sekiz kişinin ölümüne neden olmuştu.

TRUMP DESTEKÇİSİ Mİ?

Manifestoda Trump destekçisi misiniz sorusuna karşın ise şu cevap veriliyor.

"Yenilenen beyaz kimliğin ve ortak amacın bir sembolü olarak. Evet. Ama bir politikacı ve lider olarak; Aman tanrım, Hayır!"

TÜRKLERE AYRILAN BİR BÖLÜM VAR

"Kendi topraklarınızda huzur içinde yaşayabilir ve hiç zarar görmezsiniz. Boğazın doğu kısmında... Ancak eğer Boğaz'ın batısında herhangi bir yerde, Avrupa topraklarında yaşamayı denerseniz, sizi öldüreceğiz ve sizi hama böceği gibi topraklarımızdan süreceğiz. Konstantinapol için geliyoruz ve oradaki tüm minare ve camileri yok edeceğiz. Aya Sofya'yı minarelerden arındıracağız, Konstantinapol önceden olması gerektiği gibi Hristiyan şehri olacak."


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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda manifesto Breivik

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