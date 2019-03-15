Kanlı katliamın ardından manifesto yayınlandı! Korkunç detaylar

Birbirinden ilginç ayrıntılar barındıran manifestoda saldırganın, 77 kişinin hayatını kaybettiği Oslo katliamının faili Breivik'le iletişime geçtiği belirtiliyor.

Soru-cevap şekilinde ilerleyen manifestoda herhangi bir 'özgürlük savaşçısı, etno-asker ya da bir partizanla bağınız var mı?' sorusuna bir çoğunu destekledik diye cevap veriliyor.

Tam olarak "Etnik ve kültürel katliama karşı duruş sergileyen bir çok kişiyi destekledik. Luca Traini, Anders Breivik, Dylan Roof, Anton Lundin Pettersson, Darren Osbourne vs. Fakat Breivik ile misyonum için destek almak amacıyla kısa bir temasımız oldu." ifadeleri yer alıyor.

BREIVIK KİMDİR?

Norveç'in, İkinci Dünya Savaşı sonrası tanık olduğu en büyük katliamın üzerinden altı yıl geçti. 22 Temmuz 2011 yılında Utoya adasında İşçi Partisi'nin gençlik kampını basarak çoğu 18 yaş altındaki 69 kişiyi otomatik silahla tarayarak öldüren Anders Behring Breivik, eş zamanlı olarak başkent Oslo'da bir devlet binasının önüne koyduğu düzenekle de sekiz kişinin ölümüne neden olmuştu.