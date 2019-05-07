HABER

Kanlı kavga saniye saniye böyle görüntülenmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 07:21 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gençlerin kavgasında bir kişi öldü. Yaşanan kavga anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Adapazarı ilçesi Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Hastaneye kaldırıldı ama...

Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde H.K. isimli şahıs ile Ufuk Durmaz isimli genç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmış, çıkan tartışma sonrasında Ufuk Durmaz ağır yaralanmıştı.
Durmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Yaşanan kavga anı yoldan geçen araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde Durmaz ile H.K.'nin boğuşması ve daha sonra Durmaz’ın yere yığılması gözüküyor.
Öte yandan polis saldırgan H.K. ve diğer şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya Adapazarı kavga

En Çok Okunan Haberler

CHP'den MYK sonrası çok sert açıklama!

CHP'den MYK sonrası çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

İşte Mourinho'nun yeni adresi!

İşte Mourinho'nun yeni adresi!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece kararı!

YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! Kağıt gibi parçalandı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Turizm sezonu öncesi Fethiye'de sahte içki operasyonu

Turizm sezonu öncesi Fethiye'de sahte içki operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Isparta’da korkutan deprem

Isparta’da korkutan deprem

YSK'dan kanuna aykırı görevlendirme yapanlar hakkında suç duyurusu kararı

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.