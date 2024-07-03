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Kanlı kıyafetler, halı, kelepçe; hepsi yattan çıktı! Bursa'daki iş insanı cinayetinde dikkat çeken karar

03.07.2024 10:25
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Bursa'da cansız bedeni denizde bulunan iş insanı Yılmaz Sezer'in teknesinde öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Denizde yaklaşık 10 gün yara bere içinde ve elleri, kolları bağlı halde kaldığı değerlendirilen Sezer'in kanlı kıyafetleri de marinada demirli yatından çıkmıştı. Cinayetle ilgili 6 sanığın yargılandığı davada istinaf mahkemesinden dikkat çeken bir karar geldi.

Kanlı kıyafetler, halı, kelepçe; hepsi yattan çıktı! Bursa'daki iş insanı cinayetinde dikkat çeken karar

Korkunç detaylarıyla hatırlanan ve 2021'de meydana gelen cinayetle ilgili istinaf, ilk derece mahkemenin kararını bozdu. Buna göre İş insanı Yılmaz Sezer'in teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili dava yeniden görülecek.

İSTİNAFA BAŞVURDULAR

Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesince şubat ayında verilen kararın ardından sanık ve katılan vekilinin istinaf başvurusu üzerine dosyayı görüştü.

YEREL MAHKEMENİN HÜKÜMLERİ BOZULDU

Daire, bazı sanıkların savunmalarının ayrı ayrı müdafiler yerine aynı müdafi tarafından yapılması ve vekilinin hazır bulunmadığı celsede Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-i maddesinin uygulanma ihtimaline binaen ek savunma hakkı tanınmak suretiyle sanık Emre Çağlar D'nin savunma hakkının kısıtlanarak yazılı şekilde hüküm kurulduğu gerekçeleriyle yerel mahkemece verilen hükümleri bozdu.

"DELİLLER BİRBİRİNİ VE DİĞER SANIKLARIN DURUMUNU DA ETKİLEYEBİLİR"

İstinaf kararında ayrıca, sanık hakkında "yağma" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişse de yerel mahkemenin kabulünün "bir suçu işleyememekten doğan infialle kasten öldürme" suçunu işlediği yönünde olduğundan, yapılan suç duyurusunun akıbetinin araştırılarak dava açılması halinde dosyalardaki delillerin birbirini ve diğer sanıkların durumunu da etkileme ihtimali bulunduğu aktarıldı.

Kararda, bu durumun, her iki dava arasındaki birleştirme ve delillerin birlikte değerlendirilmesi hususunun değerlendirilip sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarına bakılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

İstinaf taleplerini yerinde gören Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu nedenlerle bozulmasına karar verdi. Dava yerel mahkemede yeniden görülecek. Kararı değerlendiren müşteki vekili Fatih Okuş ise yapılacak yargılama sonucu tüm sanıkların hak ettikleri cezayı alacaklarına inandıklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde 19 Eylül 2021'de erkek cesedi bulunmasının ardından çalışma başlatılmış, el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri olan ve yaklaşık 10 gün denizde kaldığı değerlendirilen kişinin Yılmaz Sezer (78) olduğu belirlenmişti.

YATI VE TEKNESİ BULUNMUŞTU

Gemlik'ten denize açılan Sezer'in yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, cesetle aynı yerde, üzerinde kopmuş vinç mekanizması bulunan ahşap sandığı da incelemeye almıştı. Sandık üzerindeki seri numarasından üretildiği yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat ve teknenin İstanbul Tuzla'da bir marinada demirli olduğunu tespit etmişti.

KANLI KIYAFETLER, HALI, KELEPÇE...

Marinadaki yatta yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetler ile halı, kelepçe ve bazı materyaller ele geçirilmiş, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Çağlar D. ve Güler Ö. ile diğer 4 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda, sanık Emre Çağlar D'ye "bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan hükmedilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, takdir indirimi uygulanarak müebbet hapse düşürülmüştü. Heyet, diğer 5 sanığın ise beraatine hükmetmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
yat iş insanı tekne
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