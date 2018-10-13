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"Kanlı Nigar" Samsun'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 22:03 | Son Güncelleme

"Kanlı Nigar" Samsun'da sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Nigar" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB, Cem İdiz'in bestelediği, Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikali, İzmir ve Ankara operalarından sonra Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Karagöz-Hacivat gölge oyunu olan "Kanlı Nigar", Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak, geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Hikayeye göre 1900'lerin İstanbul'unda besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile eski mahallesine döner.

Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali, gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir.

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Anahtar Kelimeler:
Kanlı Nigar SAMDOB) Samsun

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