HABER

"Kanlı Nigar" Samsun'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 21:30 | Son Güncelleme

"Kanlı Nigar" Samsun'da sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), geçen sezon sahneye konulan "Kanlı Nigar" müzikalini tekrar sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB, Cem İdiz'in bestelediği, Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikali, İzmir ve Ankara operalarından sonra Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'ne taşıdı.

Müzikal, Samsunlu sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sergilenen performans, salonu dolduranlardan yoğun alkış aldı.

Karagöz-Hacivat gölge oyunu olan "Kanlı Nigar", Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyorEvinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğizBaşkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz
FBI ve Samsun polisinden ortak operasyonFBI ve Samsun polisinden ortak operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanlı Nigar SAMDOB) Samsun

En Çok Okunan Haberler

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgula

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

2019 bütçe kanunu teklifi kabul edildi

2019 bütçe kanunu teklifi kabul edildi

Milli Savunma Bakanlığı 7 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili raporu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı 7 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili raporu açıkladı

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.