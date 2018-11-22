"Kanlı Nigar" Samsun'da sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), geçen sezon sahneye konulan "Kanlı Nigar" müzikalini tekrar sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB, Cem İdiz'in bestelediği, Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikali, İzmir ve Ankara operalarından sonra Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'ne taşıdı.

Müzikal, Samsunlu sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sergilenen performans, salonu dolduranlardan yoğun alkış aldı.

Karagöz-Hacivat gölge oyunu olan "Kanlı Nigar", Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

