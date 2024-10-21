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  4. Kanlı parayla lüks içinde yaşamış... Yenidoğan çetesi lideri bebek katili Fırat Sarı'nın komşuları anlattı: "Genç bir kadınla..."

Kanlı parayla lüks içinde yaşamış... Yenidoğan çetesi lideri bebek katili Fırat Sarı'nın komşuları anlattı: "Genç bir kadınla..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.10.2024 21:51
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Türkiye'yi adeta dehşete düşüren "Yenidoğan çetesi" skandalının yankılara devam ediyor. Çeteye yönelik yapılan operasyon sonrası eski PKK üyesi ve ayrıca çetenin lideri bebek katili Fırat Sarı hakkında ortaya çıkan detaylar pes dedirtti. Katil Sarı'nın elde ettiği kanlı parayla Silivri'de lüks bir daire tutarak genç bir kadın ile yaşayan Sarı'nın komşuları konuştu.

Kanlı parayla lüks içinde yaşamış... Yenidoğan çetesi lideri bebek katili Fırat Sarı'nın komşuları anlattı: "Genç bir kadınla..."

Yenidoğan bebekleri yoğun bakım ünitesine yatırarak günlük 8 bin lira para elde eden Yenidoğan çetesi hakkında her geçen gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından çete üyesi olan 47 kişinin tutuklandı ve skandala karışan 10 hastanenin ruhsatının iptal edildi. Şu ana kadar 12 bebeğin bu hain çetenin ellerinde öldürüldüğü biliniyor.

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KANLI PARA İLE LÜKS YAŞAM

Çetenin lideri bebek katili Fırat Sarı hakkında ortaya çıkan detaylar da her geçen artmaya devam ediyor.

Eskiden PKK üyesi olduğu ve hapis yattığı öğrenilen Sarı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

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Sarı'nın elde ettiği kanlı parayla Silivri'de lüks bir sitede ev tuttuğu ve genç bir kadınla yaşadığı öğrenildi.

Ekol TV ekipleri Fırat Sarı'nın Silivri'deki lüks sitesine giderek komşularıyla konuştu.

Komşularının ifadelerine göre, kanlı paralarla önce protez saç yaptıran bebek katili Sarı kısa birkaç ay önce önce siteye taşınmış ve genç bir kadınla birlikte yaşamış.

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Bir site sakini Sarı hakkında, "Genç bir kız vardı yanında ama biz evli diye biliyorduk. Kendisini bu binada otururken kızı görmüştüm o da 'evliyiz' demişti bana" dedi.

Başka bir site sakini ise Sarı'nın genelde lüks aracıyla akşamları siteye geldiğini ve bir kadınla yaşadığını ifade etti.

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8 BİN LİRALIK DAİREYİ 15 BİN LİRAYA KİRALAMIŞ

Herkesin 8 bin liraya tuttuğu daireyi 15 bin liraya tuttuğu öğrenilen Sarı'nın birlikte yaşadığı kadın apar topar daireyi boşaltarak kaçtığı ortaya çıktı.

Fırat Sarı'nın eşinden 5 yıl önce boşandığı ve 2 çocuğu olduğu da öğrenilirken, Sarı'nın eski eşi Sarı hakkında, "5 yıl evvel boşandım. Eski eşim, iki tane de çocuğum var. Affınıza sığınıyorum. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum."

Kan donduran detayların yer aldığı iddianamenin kabul edilmesinin ardından Sarı hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
bebek skandal yenidoğan çetesi Fırat Sarı
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