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"Kanlı Tabya"yı bayram tatilinde 6 bin kişi gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:52 | Son Güncelleme

Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir tabur askerin şehit olması nedeniyle literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ni, bayram tatili dolayısıyla 6 bin kişi ziyaret etti

Kars'ta, Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir tabur askerin şehit olması nedeniyle literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Osmanlı Devleti'nce 18. yüzyılın başlarında doğu sınırlarının korunması için inşa edilen ve Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 5 Temmuz 1828'de Rus General Paskeviç komutasındaki 5 tugaydan oluşan 14 bin kişilik Rus kuvvetlerinin 70 top ve 20 bin mermilik mühimmatla gece baskını yaptığı "Büyük Tabya"da 500 asker şehit edildi.

Kars Kalesi'ni ele geçiren Rusların da 4 bin kayıp verdiği saldırı sonrası yerli ve yabancı kayıtlara "Kanlı Tabya" olarak geçen tarihi yapı, ziyaretçilerine duydu dolu anlar yaşatıyor.

Yapılan düzenlemeler ile Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak hizmet veren tarihi tabya, son 150 yılda yaşanan olayları canlandırmasıyla vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

Müzede, Sarıkamış Harekatı'nda soğuk havada zor şartlar altında mücadele eden askerlerin balmumu heykelleriyle yapılan sunum ile Osmanlı-Rus Savaşı'nda yaşanan mücadelelerin canlandırılması ziyaretçileri o döneme götürüyor.

- Bayramda 6 bin kişi müzeyi ziyaret etti

Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kente gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Müzeyi bayram tatilinde aralarında yabancıların da olduğu yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti.

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Gamze Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeyi heyecanla gezdiğini ifade ederek "Müze gerçekten çok muhteşem, bayıldım; atmosferi, havası çok güzel. İstanbul'da da birçok müzeye gittim, Kars'ta da böyle bir müzenin olması beni çok sevindirdi." diye konuştu.

Sergilenen eserlerin kendisini etkilediğini belirten Koyuncu, "Çok duygusal anlar yaşadım. Bizim için verilen bir savaş, bu savaşlar olmasaydı bizler bu dönemde olamazdık. Kesinlikle herkesin gelip görmesi gerektiği bir yer." dedi.

- "Müze savaş yıllarını hissettiriyor"

Osmaniye'den bayram tatili için Kars'a gelen Alparslan Arıtı ise "Müze çok güzel bir çalışma olmuş, o günleri hissettiriyor, savaş ruhunu, şehitlerin, gazilerin ne hissettiğini hissetmeye çalıştım. Görseller, seslendirmeler çok güzel. Burada çok güzel bir müze yapılmış, burayı gördüğüm için mutlu oldum." değerlendirmesini yaptı.

Arıtı, Kars'ta görülmesi gereken en önemli yerlerden birinin de bu müze olduğunu dile getirerek "Ecdat bu toprakları bize bağışlarken, bu toprakları kazanırken güle oynaya kazanmamış, o dönemde yaşananların hissedilmesi için herkesin buraları gelip görmesini tavsiye ederim." dedi.

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Kanlı Tabya Kars

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