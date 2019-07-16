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Kanosu alabora olunca denizde mahsur kalan kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Trabzon'da balık tutarken kanosunun alabora olması üzerine denize düşerek iki saat mahsur kalan kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı - Sağlık ekiplerinin müdahale etmek için ambulansa almak istediği Ferit Koç, Hiç oraları ıslatmayalım" diyerek araca binmek istemedi

Trabzon'da balık tutarken kanosunun alabora olması üzerine denize düşerek iki saat mahsur kalan kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sabahın erken saatlerinde Beşirli sahiline balık tutmaya giden Ferit Koç (57), kanosunun alabora olması üzerine denize düştü.

Denizde yaklaşık 2 saat kanosuna tutunarak kurtarılmayı bekleyen Koç'u, sahilde dolgu çalışması yapan işçiler fark ederek polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, işçilerle denizde mahsur kalan Koç'u sahil kenarından yönlendirmeye çalıştı.

Sahil güvenlikte görevli Dalış TİM Komutanı Abdullah Yeltirik, suya atlayarak Koç'u kanoyla kıyıya çıkmayı başardı.

Gazetecilerin "Geçmiş olsun" temennilerine "Sağ ol" diye cevap veren Koç, yaklaşık 4 saat önce balık tutmak için denize açıldığını söyledi.

Sağlık görevlilerinin müdahale etmesi için ambulansa götürülen Koç, "Hiç oraları ıslatmayalım." diyerek araca binmek istemedi. Ancak ekiplerin ısrarı üzerine ambulansa binen Koç'a burada ilk müdahale yapıldı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen Koç, kendisini kurtarmak için gelen ekiplere teşekkür etti.

Koç, daha sonra kanosunu kıyıya çekip malzemelerini topladı.

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denizde mahsur kaldı Ferit Koç Trabzon

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