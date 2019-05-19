Kanosu devrilen üniversiteliler Porsuk Çayı'na düştü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Porsuk Çayı'nda düzenlenen kano yarışlarına katılan Anadolu Kaşifleri ekibinin kanosu alabora oldu. Çaya düşen ekip içerisindeki üniversite öğrencisi Ezgi Arslan hafif yaralandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Porsuk Çayı'nda kano yarışları düzenledi. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan gençler, birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 12 kişilik Anadolu Kaşifleri ekibinin kanosu, diğer yarışmacıların dalgalarından etkilenerek alabora oldu. Ters dönen kanodaki Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Ezgi Arslan, başını kanoya çarparak hafif yaralandı. Belediye ekiplerince motorlu teknelerle sudan çıkarılan öğrenciler kıyıya götürüldü. Hafif yaralanan Ezgi Arslan ise 112 Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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