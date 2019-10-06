Kansas’ta Bir Bara Silahlı Saldırı: 4 Ölü

Amerika’nın Kansas eyaletindeki Kansas kentinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda dokuz kişi vuruldu. Dört kişi olayda hayatını kaybederken beş yaralıysa hastaneye kaldırıldı.

Yerel televizyon KSHB-TV Pazar yerel saatle sabaha karşı 1.30’da meydana geldiğini bildirdi. Polis silahlı bir kişinin bara girerek etrafa ateş açtığını aktardı. Polis yaralıların durumunun stabil olduğu bilgisini verdi.

Saldırının meydana geldiği Tequila KC adlı bar yalnızca üyelerin içeri alındığı özel bir bar.

Yetkililer saldırganın tek başına hareket edip etmediğini bilmiyor. Saldırının nedeni de belirsizliğini koruyor. Kansas polisi olayı soruşturmaya devam ediyor. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganı veya saldırganları tespit etmeye çalışıyor.

