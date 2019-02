Kanser araştırmasının sonuçlarını yayınlayan Bülent Şık yargı önünde

Şık, rapora konu olan bölgelerde kirliliğin sürdüğüne dikkat çekti.Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen, Kocaeli, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Antalya'daki kanser vakalarının endüstriyel çevre kirliliğiyle bağını ortaya koyan projenin sonuçlarını açıkladığı için hakkında dava açılan bilim insanı Bülent Şık, bugün hakim karşısına çıkacak. Yasaklanan gizli bilgileri açıklama, yasaklanan gizli bilgileri temin etme ve göreve ilişkin sırrı açıklamakla suçlanan Şık'ın 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Şık yargılanırken, araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu kansere yol açan çevresel tahribat devam ediyor. Dolayısıyla dava, halk sağlığını korumak konusunda farkındalık yaratmak açısından önem taşıyor.

Araştırma sonuçları riske işaret ediyor

Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’de her beş ölümden biri, Kocaeli Dilovası’nda her üç ölümden biri, Antalya’da ise her 10 ölümden birinin kanserden kaynaklandığı medyaya yansımıştı. Ancak bununla ilgili net bilgi yok. Bu bölgelerde kanserlerin görülme sıklığı, hangi yaş grubunda hangi kanserlerin daha çok görüldüğü bilgisi Sağlık Bakanlığı’nda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıyor.