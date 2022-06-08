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Kanser aşısı çıktı mı? Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısını mı buldu? Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin bulduğu aşı ne zaman kullanılacak?

08.06.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser aşısı ile ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında geliştirilen Biontech aşısının mucidi Uğur Şahin ve Özlem Türeci başında olduğu bir ekibin üzerinde çalıştığı kanser aşısı ile ilgili detaylar aktarıldı. Kanser aşısı çıktı mı? İşte detaylar...

Kanser aşısı çıktı mı? Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısını mı buldu? Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin bulduğu aşı ne zaman kullanılacak?

Prof. Dr. Uğur Şahin, Prof. Dr. Özlem Türeci ve ekibi yine umut veren bir gelişmeye imza attı. Pankreas kanserine yönelik yapılan çalışmalarda mRNA teknolojisine sahip aşının olumlu sonuç alındığı kaydedildi. Peki Kanser aşısı çıktı mı? Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin bulduğu aşı ne zaman kullanılacak? Detaylar haberimizde...

KANSER AŞISI ÇIKTI MI?

Kanser aşısı ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilk aşıyı geliştire Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdiği kanser aşısının birinci aşama sonuçları belli oldu.

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ KANSER AŞISINI MI BULDU?

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (ASCO) Chicago'daki yıllık konferansında sunulan kanser aşısının bağışıklık sistemini tümör hücrelerine saldırması için tetikleyebildiği ve hastalığı başarılı bir şekilde uzak tutabildiği öğrenildi.

New York bulunan bu kanser merkezinin baş araştırmacısı olan Dr. Vinod Balachandran konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diğer bazı immünoterapilerin aksine, bu mRNA aşılarının pankreas kanseri hastalarında bağışıklık tepkilerini uyarma kabiliyetine sahip olduğu görülüyor... Bağışıklık tepkiniz varsa daha iyi bir sonuca sahip olabileceğinizi düşündüren erken sonuçlardan çok heyecanlıyız"

Kanser aşısı şu an için piyasada kullanılıma sunulacak seviyede değil.

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kanser
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