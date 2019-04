Kanser belirtileri diğer hastalıklarla karışmasın

Öncül belirtileri ciddiye alın

Kanserin de her hastalık gibi çeşitli öncül belirtileri olduğunu ifade eden Dr. Haksöyler, “Ancak bunların hiçbiri sadece kansere özgü olmadığından yani doğrudan kanseri işaret etmediğinden kimi başka veya hafif hastalıkları da işaretler edebilir. Bu nedenle erken teşhis için vücudun verdiği her uyarı ciddiye alınmalı, rutin sağlık taramaları ihmal edilmemelidir” şeklinde konuştu.

Haksöyler, görülmesi durumunda panik yapmadan uzman bir hekime kontrol amaçlı başvurulması gereken belirtileri şöyle sıraladı:

“Vücutta herhangi bir yerde ele gelen bir şişlik, kitle (meme, boyun, kol, bacak vs.)

Kilo kaybı, iştahsızlık

Uzun süreli sebebi bilinmeyen ateş

İyileşmeyen yaralar, geçmeyen ağız aftları

Ciltte sebepsiz morluklar

Uzun süreli halsizlik, yorgunluk, solukluk, sarılık

Yutma güçlüğü

40 yaşından sonra mide bölgesinde yanma ağrı, kabızlık, büyük abdestte kan

Sebepsiz ses kısıklığı

Geçmeyen şiddetli öksürük, balgamda kan, göğüs ağrısı, nefes darlığı

Menopoza girmiş kadınlarda vajinal kanama

Karında yeni gelişen şişlik

Erkeklerde sık idrara çıkma, çatallı idrar yapma, idrarda yanma, idrarda kan görülmesi

Kemik ağrıları

Israrlı ve şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları, denge kusuru, baş dönmesi, sebepsiz bulantı ve kusmalar

Vücutta yeni bir ben gelişmesi, mevcut benin büyümesi, kanaması, kaşınması, şekil ve renk değiştirmesi.”