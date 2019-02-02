Kanser değil geç kalmak sorun

Prostat kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Özellikle erkeklerde 40’lı yaşlardan sonra görülen prostat kanseriyle ilgili Eskişehir Özel GürLife Hastanesi Üroloji Uzmanı İsmail Atmaca hayat kurtaracak tavsiyelerde bulundu.

Hemen her erkeğin karşılaşabileceği prostat kanseri erken tanı ile ortadan kaldırılabilir. Erkeklerde 40’lı yaşlardan sonra görülmeye başlayan bu hastalık yılda bir kez yapılacak Prostat Spesifik Antijen PSA testiyle anlamak mümkün. Erkeklerde 40 yaşının altında 10 binde bir görülen prostat kanseri, 60-79 yaşları arasında 8’de bire kadar düşüyor.

“Çoğunlukla 50’li yaşlarla beraber ortaya çıkan hastalıklardır”

Eskişehir Özel GürLife Hastanesi Üroloji Uzmanı İsmail Atmaca, prostatın başlangıç, teşhisi ve uygulanan testler hakkında bilgi vererek, “Prostat, iyi huylu veya kötü huylu (habis) tümöral büyümeleriyle en çok hastalanan erkek organıdır. Ayrıca hem iyi huylu prostat büyümesi (BPH) hem de kötü huylu prostat büyümesi çoğunlukla 50’li yaşlarla beraber ortaya çıkan hastalıklardır. Öte yandan iyi huylu prostat büyümesi daha başlangıçtan itibaren idrar yapmakla ilgili bir takım yakınmalara yol açıp kişiyi doktora götürürken, kötü huylu büyüme (prostat kanseri) çoğunlukla sinsi seyreder ve ancak ileri evrelerde yakınmalara yol açar” ifadelerini kullandı.