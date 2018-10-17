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Kanser farkındalığı için pembe balon uçurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:51 | Son Güncelleme

Düzce'de sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup kadın, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla pembe balonları gökyüzüne saldı

Düzce Kadın Dayanışma Derneği, Nilüfer Kadın Kooperatifi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, meme kanseri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla pembe balon uçurdu.

Düzce Belediyesi Kapalı Pazar yerinde bulunan Üreten Kadınlar Emek Pazarında toplanan sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, burada satış yapan kadınlara meme kanseri hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

Kadınlara meme kanseri farkındalık rengi olan pembe kurdele takan üyeler daha sonra, pazar yeri önünde pembe balonları havaya bıraktı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi Hediye Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanser gibi tedavisi uzun süreli, yaşam kalitesini azaltan durumlarda hastanın sosyal ve manevi desteğe olan gereksiniminin arttığını belirterek, "Bugün dünyada her 10 kadından ikisi meme kanserine yakalanmaktadır. Meme kanserine bağlı ölümler, tüm kanser grupları arasında ikinci sırada yer almaktadır." diye konuştu.

Etkinliğe, Kadın Dayanışma Derneği, Nilüfer Kadın Kooperatifi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce göğüs kanseri

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