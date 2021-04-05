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Kanser haftasında korkutan açıklama: Pandemi döneminde daha çok arttı

05.04.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kanser Derneği Kurulu Başkanı Burak Duruman, kanser haftası nedeniyle düzenlenen basın toplantısında pandemi döneminde kanserin daha fazla artış gösterdiğini belirterek, "Bu artışın nedeni halkımızın pandemi nedeniyle korkudan tarama yaptırmaması. Taramalara geç kaldıkça, 'erken teşhis hayat kurtarır' cümlesini kullanamıyoruz. Pandemi döneminde kanser taramaları eksiksiz yapılmalı ve onkoloji hastanelerine gidilmekten korkulmamalı" dedi.

Kanser haftasında korkutan açıklama: Pandemi döneminde daha çok arttı

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Türk Kanser Derneği'nde düzenlenen basın toplantısıyla Türkiye'nin kanser karnesi paylaşıldı. Onkoloji Uzmanı Uzman Dr. Esat Namal, Meme Cerrahisi Op. Dr. Hasan Murat Atay ve Şarkıcı Betül Demir'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Bugün çok önemli bir haftanın içerisindeyiz. 1-7 Nisan Kanser Haftası. Bu farkındalığı sadece bu hafta değil, tüm yıl boyunca yapmamız gerekir. Bizler de halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Kanser hastalığı şu an pandemiden dolayı çok daha artış göstermekte. Bu artışın birinci nedeni halkımızın pandemi nedeniyle korkudan tarama yaptırmaması. Kimsenin bu taramalardan korkmaması lazım. Taramalara geç kaldıkça 'erken teşhis hayat kurtarır' cümlesini kullanamıyoruz" diye konuştu.

“SON ZAMANLARDA GEÇ TEŞHİSLERLE KARŞILAŞIYORUZ"

"En değerli hazinemiz sağlığımız" diyen Duruman, “Hayatta her şey bekleyebilir ama sağlığımız asla bekleyemez. Pandemi döneminde kanser taramaları eksiksiz olarak yapılmalı ve onkoloji hastanelerine gidilmekten korkulmamalı. Son zamanlarda geç teşhislerle karşılaşıyoruz. Geçen sene yeni 250 bin vaka vardı ancak bu sene bu vaka sayısı ikiye katlanmış durumda" dedi.

"MUCİZE EVİ İÇİN BİR ŞARKI BESTELEDİK"

Şarkıcı Betül Demir de Türk Kanser Derneği'ne özellikle destek olmaya gayret ettiğini belirterek, “Derneğin kurduğu mucize evi projesi gerçekten bir mucize. Müzisyen arkadaşım Emirhan Cengiz ile birlikte mucize evi için bir şarkı besteledik. Şarkının tüm gelirini Türk Kanser Derneği'ne ve yardıma muhtaç kanser hastalarına bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.

"HER 5 KİŞİDEN BİRİ KANSERE YAKALANIYOR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), 15 Aralık 2020'de yayınladığı verilere göre; Küresel kanser yükü 2020 yılında 19,3 milyon yeni vakaya, 10 milyon yaşam kaybına yükseldi. 2040 yılında dünya genelinde yaklaşık 28.4 milyon yeni kanser vakası öngörülürken, bu sayı 2020 yılına göre yaklaşık yüzde 47'lik bir artışa karşılık geliyor.

Dünyada her 5 kişiden biri kansere yakalanırken, her 8 erkekten 1'i ve her 11 kadından 1'i kanser nedeniyle yaşamını kaybediyor. Türkiye'de ise; 2018 yılında nüfus 81 milyon 916 bin 866 iken, yeni vaka sayısı 210 bin 537, kansere bağlı yaşam kaybı sayısı 116 bin 710 oldu.

2020 yılında da nüfus 84 milyon 339 bin 67 iken, yıllık yeni kanser vaka sayısı 233 bin 834, kansere bağlı yaşam kaybı sayısı 126 bin 335 olarak belirlendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kanser pandemi
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