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Kanser hastaları aşılarını ihmal etmemeli

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Aşıların bireyi hem viral hem bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruduğunu söyleyen uzmanlar, kanser hastalarının tedavi boyunca canlı aşılardan uzak durmaları önerisinde bulunarak, grip aşısı konusunda istisna olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Serdar Turhal, “Kanser hastaları ve yakınları sonbaharda grip aşılarını mutlaka yaptırmalı” dedi. İşte detaylar...

Kanser hastaları aşılarını ihmal etmemeli

Genel bir kural olarak kemoterapi ya da radyoterapi sırasında hastaların aşı olmamalarının uygun olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Buna tek istisnai durum grip aşısıdır. Grip aşısı dışındaki aşıların yapılmasından kaçınılmasının sebebi; bu aşıların çalışması için immün sistemin çalışması gerekir. Fakat kanser tedavisi sırasında bu aşılar yapılacak olursa immün sistemdeki zayıflık nedeniyle arzu edilen sonuç alınamayabilir” şeklinde konuştu.

CANLI VİRÜS AŞILARI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF KİŞİLERE YAPILMAMALI

Aşıların canlı aşılar ve canlı olmayan aşılar olarak ikiye ayrıldığını hatırlatan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Genel bir kural olarak canlı virüs aşılarının, bağışıklık sistemi zayıf bir kişiye yapılması doğru olmaz. Hatta kanser hastasıyla beraber yaşayan kişilerin yaptırabileceği aşılar konusunda da doktorlarına danışmaları iyi olur. Ancak çocukluk çağı aşılarının pek çoğu güvenle, kanser hastalarının yanında yaşıyorlarsa bile verilebilir” açıklamasında bulundu.

KANSER HASTALARI AŞILARINI İHMAL ETMEMELİ

Aşıların bireyleri hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruduklarının altını çizen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu nedenle kanser hastalığı nedeniyle genel bir güçsüzlüğü olan hastaların bu tür enfeksiyonlara yakalanmaması tercih edilir. Çünkü sağlıklı bireylere göre bakteriyel ve viral enfeksiyonlar kanser hastalığıyla mücadele eden kişilerde daha ağır seyredebilir. Bu sebeple kanser hastalarının aşılarını ihmal etmemeleri gerekir” dedi. Grip aşısının genellikle sonbaharda yapılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Serdar Turhal, “Onun dışında en sık kullanılan zatürre aşısının (pnömokok) herhangi bir mevsimi yoktur. Pnömokok aşıları ikiye ayrılır. Bir tanesi ömür boyu koruyan aşıdır, öncelikle bu aşı yapılmalı. Ondan birkaç ay sonra da daha geniş bir bakteri çeşidini kapsayan ancak koruyucu süresi 5 yıl olan aşı yapılmalı” önerisinde bulundu.

HASTA YAKINLARI DA AŞILANMALI

Hasta yakınlarının da aşılanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, “Çünkü onlar da enfeksiyona yakalandığı zaman o mikropları kanser hastalarına bulaştırabilirler. Özellikle kanser hastalarının bağışıklığının zayıf olduğu dönemde hasta yakınlarının da kendilerini mikroplardan korumaları konusunda özen göstermeleri önemlidir” dedi. Eğer bağışıklık sistemi normal seviyelerdeyken aşılar yapılırsa bunun hastalar üzerinde daha ağır yan etkisi olmasının beklenmediğini belirten Prof. Dr. Serdar Turhal, “Ancak eğer bağışıklık sistemi zayıfken yapılırsa ağır enfeksiyona yol açabilirler” diye konuştu.


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