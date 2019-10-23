Kanser hastaları 'ebru' çalışması yapacak

ADANA, (DHA) - TÜRK Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi, kanser hastaları için bir etkinlik düzenleyerek ebru çalışması yapacak. 'Kanser hastaları ile suya resim çiziyoruz' sloganı ile 25 Ekim’de gerçekleştirilecek olan etkinliğe hastaların yanı sıra yakınları da katılabilecek. Ebru çalışmasının Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Kemoterapi Ünitesi'nde yapılması planlanıyor.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, organizasyonun amacının ebru sanatı aracılığıyla kanser hastaları üzerinde pozitif etki sağlamak ve psikolojik destek vermek olduğunu dile getirdi.

Kanser tedavisinde yüksek moralin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Timuçin Çil, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin kanser tanısı konmuş ya da kanser tedavisi gören hastaların, stres, korku ve kaygılarını azalttığını, onları duygusal olarak güçlendirdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Çil, "Kanser teşhisi koyulması ve bu hastalıkla baş etmek zorunda kalmak her insan için fiziksel ve psikolojik olarak zor ve yıpratıcı bir deneyim. Hastalarımız ve yakınlarının bu zorlu süreci daha kolay atlatmalarını ve tedavi süreci devam ederken sosyalleşmelerini, hayata pozitif bakmalarını sağlamak ve psikolojik destek vermek amacıyla dernek olarak sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

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