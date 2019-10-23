HABER

Kanser hastaları 'ebru' çalışması yapacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2019 16:34 | Son Güncelleme

TÜRK Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi, kanser hastaları için bir etkinlik düzenleyerek ebru çalışması yapacak.

Kanser hastaları 'ebru' çalışması yapacak

ADANA, (DHA) - TÜRK Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi, kanser hastaları için bir etkinlik düzenleyerek ebru çalışması yapacak. 'Kanser hastaları ile suya resim çiziyoruz' sloganı ile 25 Ekim’de gerçekleştirilecek olan etkinliğe hastaların yanı sıra yakınları da katılabilecek. Ebru çalışmasının Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Kemoterapi Ünitesi'nde yapılması planlanıyor.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, organizasyonun amacının ebru sanatı aracılığıyla kanser hastaları üzerinde pozitif etki sağlamak ve psikolojik destek vermek olduğunu dile getirdi.
Kanser tedavisinde yüksek moralin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Timuçin Çil, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin kanser tanısı konmuş ya da kanser tedavisi gören hastaların, stres, korku ve kaygılarını azalttığını, onları duygusal olarak güçlendirdiğini kaydetti.
Prof. Dr. Çil, "Kanser teşhisi koyulması ve bu hastalıkla baş etmek zorunda kalmak her insan için fiziksel ve psikolojik olarak zor ve yıpratıcı bir deneyim. Hastalarımız ve yakınlarının bu zorlu süreci daha kolay atlatmalarını ve tedavi süreci devam ederken sosyalleşmelerini, hayata pozitif bakmalarını sağlamak ve psikolojik destek vermek amacıyla dernek olarak sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kanser hastaları 'ebru' çalışması yapacak

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Panik atak hastalığı kalp krizi riskini artırırPanik atak hastalığı kalp krizi riskini artırır
Mevsim değişikliğinde bağışıklık sistemine dikkatMevsim değişikliğinde bağışıklık sistemine dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.