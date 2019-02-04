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Kanser hastaları erken teşhis ile hayata tutundular

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanseri ve kemik kanserine dikkat çekmek amacıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, erken teşhis ve tanı çalışmalarıyla kadınlara ücretsiz destek sağlıyor.

İSTANBUL, (DHA) - Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanseri ve kemik kanserine dikkat çekmek amacıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, erken teşhis ve tanı çalışmalarıyla kadınlara ücretsiz destek sağlıyor. Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezi'nde de erken teşhis ve tanı çalışması yapılıyor.
Dünyada en sık rastlanan kanser türleri arasında birinci sırada meme kanseri yer alıyor. Görülme sıklığı açısından ikinci sırada ise rahim ağzı kanseri bulunuyor. 50 yaşın üzerinde her üç kadından ve her beş erkekten birinde ise kemik erimesi sorunu ile karşılaşılıyor. Ataşehir Belediyesi?nin Ataşehir?e kazandırdığı 'Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezi'nde de bu üç büyük sağlık sorunu hakkında erken teşhis ve tanı çalışması yapılıyor.
Erken tanı ve tanıma merkezi olarak Ataşehirli vatandaşlara ücretsiz hizmet veren merkeze 3 buçuk yılda gelen toplam hasta sayısı 10 bini aştı. Son 2 yılda 3 bin HPV-DNA testi taraması yapıldı. Testlerle HPV Pozitif olduğu saptanan 200 vatandaş ileri merkeze yönlendirildi. Ataşehir Belediyesi?nin ilçe genelinde yaptığı kanser anketinde de, 423 bin nüfuslu Ataşehir?de ailesinde kanser vakası görülenlerin oranı yüzde 23.49 olduğu görüldü.
?KANSERLE SAVAŞTA EN BÜYÜK SİLAHIMIZ KORUNMA VE ERKEN TANIDIR?
Kanserin hücre dokusunun kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla meydana gelen hastalıklardan biri olduğunu belirten Kadın Doğum Uzmanı Hasniye Çelik Acıoğlu, ?Yaklaşık 200 kanser türü mevcut. Kanserle savaşta en büyük silahımız korunma ve erken tanıdır. Sağlıklı yaşamak oldukça önemlidir? dedi.
'Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezi' ile ilgili bilgi veren Acıoğlu, ?Erken tanı ve tanıma merkezi olarak bu merkezde Ataşehir?de ikamet eden hastalarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. Kadınlarda en sık görülen meme ve rahim ağzı kanserine yönelik olarak tarama programı uygulamaktayız. Hastalarımıza meme ultrasonu ve mamografi uygulaması yapıyoruz. Herhangi bir problem görülmesi durumunda ileri tedavi merkezlerimize yönlendiriyoruz. Kadın doğum açısından da sık görülen rahim ağzı kanseri için de simir testi yapıyoruz. Uygun yaş grubunda olan hastalarda da HPV-DNA testini yapıyoruz. Bu testlerin sonuçlarına göre hastalarımızı yönlendiriyoruz. Hastalarımıza ameliyat sonrasında da hizmet veriyoruz.?
?ERKEN TANI İLE KURTULDUM?
Göğsünde yabancılık hissetmesi ile kanser olduğunu düşünerek Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezi?ne gelen Refika Kağıtçı (80), ?Hemen ameliyat olmam gerektiğini söylediler. İnşallah bu kanserden kurtulacağım. Moralim çok iyi. Çiçekleri, çocuklarımı, halkımı, iyi insanları seviyorum. Erken tanı ile kurtuldum. Bu Ataşehir?in sayesinde oldu. Ataşehir için para değil, sağlık önemli? diye konuştu.
?KANSER OLDUĞUMU ÖĞRENDİĞİMDE UMUDUMU KAYBETMEDİM?
Merkezde kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini belirten Tülin Küçükköylü (75), ?Mamografi çekildi. Benimle çok yakından ilgilendiler. Yürüyüş yapıyorum. Yaşamayı seviyorum. Doktorlarıma zamanında gidip, zamanında ilaçlarımı alıyorum. Kansere yakalanma şüphesi duyanlar en yakın doktora gitsinler. Ellerinde oldukça sağlıklı beslenip sağlıklı yaşasınlar. Ben umudumu kaybetmedim. Kanserli kadınlar da umudunu kaybetmesin? ifadelerini kullandı.
"KADINLAR YILDA 1 KERE MAMOGRAFİ YAPTIRMALI"
40 yaşını geçen kadınların her yıl mutlaka bir kere mamografi tetkiki yaptırmalarını ve ailede meme kanseri vakası olması durumunda erken teşhis için daha dikkatli olmalarını belirten Radyoloji Uzmanı Marina İskender, "Kadınlar en az ayda 1 kere memelerini kontrol etmeli. Ellerine herhangi bir kitle gelirse, ciltte değişiklik olursa, memede çökme ya da portakal kabuğu görüntüsü olursa en kısa sürede doktorlara gitmeleri gerekir" diyerek kadınları uyardı.

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