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Kanser hastaları iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 23:42 | Son Güncelleme

LÖSEMA tarafından düzenlenen iftarda, Ankara Onkoloji Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları bir araya geldi

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları, Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) tarafından düzenlenen iftarda buluştu.

İftar programında konuşan LÖSEMA Başkanı ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, ABD'de bu hafta kanseri yenen hastalar için "Yaşama Tutunanlar Günü"nün kutlandığını, iftar programını da dernek olarak bu çerçevede düzenlediklerini ifade etti.

Tedavi görüp kanseri yenen hastalar ile yeni tanı almış ve tedavisine başlanmış hastaları iftarda bir araya getirdiklerini aktaran Altuntaş, "Kanser hastaları için moral ve motivasyon çok büyük önem taşıyor. Biz de geçmişte bu hastalığı yenen hastalarımız ile yeni hastalarımızı bir araya getirerek moral vermek istedik." dedi.

Kanserin sadece ilaçlı tedavi yönü bulunmadığını; aynı zamanda psikolojik, manevi ve sosyal yönden de ele alınması gereken bir hastalık olduğunu dile getiren Altuntaş, "Bu bağlamda aile ve çevre de çok büyük önem taşıyor. Biz de dernek olarak kanseri tüm boyutlarıyla ele alarak hastalarımıza yararlı olabilmek için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Altuntaş, bu tür etkinliklerin kanser hastaları için moral kaynağı olduğunu vurgulayarak "Hastalarımız kendileri gibi tedavi görüp iyileşen eski hastalarımızı görünce büyük moral bulduklarını söylüyorlar. Biz de bu etkinlikle bunu amaçladık." ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra, uzun yıllar önce kanser tanısı almış ve bu hastalığı yenmiş hastalar deneyimlerini paylaştı.

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Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi iftar LÖSEMA LÖSEMA Başkanı ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lösemili Hastalar Derneği

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