KANSER HASTALARI KONSERLE MORAL BULDU

VM MEDİCALPARK Bursa Hastanesi, kanser hastalarına moral desteği vermek için ve aynı zamanda kansere dikkat çekmek adına Konferans Salonu'nda konser organizasyonu düzenledi. Hastanenin Konferans Salonu'ndaki konseri izleyen kanser tedavisi gören hastalar, keyifli bir gece geçirdi. Nilüfer Kadın Korosu'nun sahne aldığı gecede Kanserle Savaş Derneği ve Uludağ Üniversitesi Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKO-DAY) destekleri ile VM Medicalpark Bursa Hastanesi'nin düzenlediği müzik dolu gecede, geceye katılan hastalar moral buldu. VM Medicalpark Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, İçinde bulunduğumuz ay meme kanseri ile mücadele, meme kanseri farkındalık ayı. Bu kapsamda bir dizi etkinliklerimiz oldu. STK'lar ile yapmış olduğumuz bilgilendirme eğitimleri, seminerler, çok yoğun bir ay geçiriyoruz. Kanser tedavisi sadece medikal yönü olan değil, aynı zamanda psikolojik yönü çok önemli olan bir tedavi süreci. O yüzden de hastalarımıza moral olması için böyle güzel bir etkinlik düzenledik. Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu'nun konseri olacak. İnşallah keyifli bir gece olacak. Bütün hastalarımızı davet ettik, ama tabii ağırlıklı olarak kanser tedavisi gören hastalarımız, onların moral ve motivasyonu daha önemli olduğu için öncelik onlarda oldu dedi. 'KANSERDEN DEĞİL, GEÇ KALMAKTAN KORKUN' Kanser tedavisi ile ilgili bilgiler de veren Arslan, tedavinin çok boyutlu bir süreç olduğunu kaydetti. Kanserin 21. yüzyılın gerçeği olduğunu söyleyen Arslan, Çevresel faktörler, yaşam biçimi, teknolojinin getirdiği olumsuzluklar sebebiyle kanser vakalarında artış görülmekte. Fakat her alanda yaşanan teknolojik gelişmeler tıp alanında da olmakta. Erken evrelerde, erken teşhis ile çok güzel sonuçlar artık alınabiliyor. Kanserden ziyade geç kalmaktan korkun diyoruz. Neden bu farkındalık ayı önemli Erken evrede tespit edildiğinde en güzel sonuçlar alınan kanser türü meme kanseri. Yüzde 100'e yakın tedavi etmek mümkün. O yüzden de halkımızın bilinçlenmesi lazım. Teşhisi, tedavisi çok kolay. O yüzden meme kanserine dair farkındalık yaratmak çok önemli dedi. Görüntü Dökümü ------------------------ -Konserden detaylar -Hastalardan detaylar -Açıklamalar 477 MB, 4 dakika 15 saniye Cansel ORUÇ- Gürkan DURALBURSA, (DHA)- (Tür: Yurt)

