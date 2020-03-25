Kanser hastaları koronavirüsten korunmak için neler yapmalı?

Daha önce insanda görülmeyen bu virüs, şimdi dünya çapında salgına yol açtığını belirten Dr. Tek, “Sağlık bakanlığımızın etkili çalışmaları sonucu ülkemizde daha yavaş yayılmaktadır. Ancak tüm toplumun dikkatli olması ve bakanlığımızın bildirdiği önlemlere azami uyması gerekmektedir. Özelikle Kanser Hastaları gibi vücut direnci düşük kişiler ve bağışıklık sistemindeki baskılanmış kişiler panik yapmamalı ama doğru tedbirleri almalıdır” dedi.

Covid-19 vücut direnci iyi olan kişilerde kendiliğinden düzelebildiğini söyleyen Medicana Internetional Ankara Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek, kanser hastası gibi vücut direnci düşük kişilerde, bağışıklık sistemindeki baskılanma nedeniyle enfeksiyonun daha tehlikeli olabildiği konusunda uyarılarda bulundu. Covid-19 salgını sürecinde kanser hasta ve hasta yakınlarına yönelik önerilerde bulunan Dr. İbrahim Tek, öncelikle bu hastaların panik yapmaması, ancak doğru tedbirleri almaları gerektiğini belirterek Türk Tıbbi Onkololoji Derneğinin altını çizdiği alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı;