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Kanser hastaları koronavirüsten korunmak için neler yapmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2020 15:17 | Son Güncelleme

Covid-19 ağır solunum yetmezliğine yol açabilen, yüksek ateş, halsizlik ve zatürre ile seyreden enfeksiyona neden olan virüsün özelikle kanser hastaları gibi vücut direnci düşük kişiler ve bağışıklık sistemindeki baskılanmış kişileri hedef aldığını söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek, hastalarin panik yapmadan doğru tedbirleri almaları gerektiğini bildirdi/

Kanser hastaları koronavirüsten korunmak için neler yapmalı?

Daha önce insanda görülmeyen bu virüs, şimdi dünya çapında salgına yol açtığını belirten Dr. Tek, “Sağlık bakanlığımızın etkili çalışmaları sonucu ülkemizde daha yavaş yayılmaktadır. Ancak tüm toplumun dikkatli olması ve bakanlığımızın bildirdiği önlemlere azami uyması gerekmektedir. Özelikle Kanser Hastaları gibi vücut direnci düşük kişiler ve bağışıklık sistemindeki baskılanmış kişiler panik yapmamalı ama doğru tedbirleri almalıdır” dedi.

Covid-19 vücut direnci iyi olan kişilerde kendiliğinden düzelebildiğini söyleyen Medicana Internetional Ankara Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek, kanser hastası gibi vücut direnci düşük kişilerde, bağışıklık sistemindeki baskılanma nedeniyle enfeksiyonun daha tehlikeli olabildiği konusunda uyarılarda bulundu. Covid-19 salgını sürecinde kanser hasta ve hasta yakınlarına yönelik önerilerde bulunan Dr. İbrahim Tek, öncelikle bu hastaların panik yapmaması, ancak doğru tedbirleri almaları gerektiğini belirterek Türk Tıbbi Onkololoji Derneğinin altını çizdiği alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı;

“ Kanser Tanısı Olan Hastalarımızın Dikkatine; Kanser tedavisi gören ve yeni tedaviye başlaması gereken hastaların tedavisinin devam etmesine Covid-19 salgını engel değildir. Bununla birlikte hastaların tedavi kararı; tedavi hedefleri, tedaviden beklenen fayda, hastanın genel durumu, tedavi tolerasyonu göz önüne alınarak, hastayı tedavi eden hekim tarafından verilmelidir. Aktif tedavi almakta olan hastalar için hastanın ve hastanenin durumuna göre tıbbi onkoloğunun uygun bulması durumunda tedavi ve tetkik randevuları ileri bir tarihe ertelenebilir. Tedavi sürecindeki hastaların rutin kontrolleri, takip eden tıbbi onkoloji uzmanının uygun gördüğü şekilde ertelenerek yeniden planlanabilir. Kanser hastalarında kişisel koruyucu ekipman kullanımı için Sağlık Bakanlığı, ulusal ve uluslararası kılavuzların önerileri geçerlidir. Covid-19 salgını nedeni ile yatan hasta ziyaretleri yapılmamalı, poliklinik için gelen hastaların yanında en fazla 1 kişi olmalıdır. Hastane girişinde hasta ve yakının maske takmaları uygun olabilir, zorunlu değildir. İnsanlarla olan mesafeyi korumak daha önemlidir. Mümkün olduğunca hastaneye gelirken toplu taşıma araçlarının kullanılmaması, kullanılması gerekiyorsa 1 metre mesafenin korunmaya çalışılması ve öksüren hapşıran kişilerden uzak durulması gerekmektedir. Eller sık yıkanmalı, el hijyenine dikkat edilmelidir. Şüpheli hasta teması dışında eldiven kullanımı önerilmemektedir. Pnönokok, influenza aşılarının uygulanması gerekliliği varsa, yapılmasında sakınca yoktur. Bu enfeksiyonlar akciğeri etkileyeceği için Covid-19 enfeksiyonu üzerinde eklenmesi söz konusu olabilir. Bu aşılar için medikal onkoloji doktorunuz ile beraber karar vermeniz uygun olacaktır.” ( İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kanser koronavirüs sağlık

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