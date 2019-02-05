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Kanser hastaları tedavi sürecini anlattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla bir araya gelen kanser hastaları, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.Özel Medova Hastanesi Dünya Kanser Günü kapsamında farkındalık oluşturabilmek amacıyla çeşitli kanserlere yakalanan ve tedavi süreçleri devam eden hastaları bir araya getirdi.

Kanser hastaları tedavi sürecini anlattı

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla bir araya gelen kanser hastaları, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Özel Medova Hastanesi Dünya Kanser Günü kapsamında farkındalık oluşturabilmek amacıyla çeşitli kanserlere yakalanan ve tedavi süreçleri devam eden hastaları bir araya getirdi. Burada kanser hastaları hem birbirleriyle hem de hekimlerle sohbet etme imkanı buldu. Etkinlikte konuşan hastanenin Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Ata, kanser hastalığından eskiye göre nispeten daha az korktuklarını belirterek, “Artık kronik bir sürece çevrildi. Nasıl diyabet hastaları var ve hani insülin kullanarak da devam ediyorlarsa yaşamlarına, bizim bu hastalığımız da böyle bir hastalık. Biz de bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah daha da iyi gelişmeler olacak ve kökten çözeceğiz. Şimdilik yapabildiklerimiz bunlar. Burada hepimiz bu önemli hastalığın savaşçıları olarak bir aradayız ve hep birlikte baş ediyoruz. Ben hepinize bu yolculukta başarılar diliyorum” dedi.

“Moralimizi ne kadar düzgün tutarsak bu hastalığı yenmiş oluruz”
Yaklaşık 2 yıl önce kansere yakalandığını anlatan 56 yaşındaki tır şoförü Ali Şeflek, daha önceden bu hastalığın ne olduğunu bilmediğini ifade etti. Şeflek, “Yedinci ayın yedisinde bana bu teşhisi koydular. Önce ameliyat olduk. Tabii arka arkaya 2 tane ameliyat geçirdim. İlk tedavime burada başladım, ilk ilacımı burada aldım. Ondan sonra Özlem hocam geldi. Bunu yenmek başka bir şey. Bunda önemli olan moral, moral, moral. Başka bir şey değil. Moralimizi ne kadar düzgün tutarsak bu hastalığı yenmiş oluruz. Bunun için hastane personeline sonsuz teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.
Hastanede 1,5 yıldır kanser tedavisi görmekte olan 57 yaşındaki Mehmet Emin Okur adına konuşan eşi Ferda Okur ise "Biz bu yolculuğa başladığımızda insan ilk haberi aldığında gerçekten beyninden vurulmuşa dönüyor. İnsanlar kendi süreçlerini arzu ettikleri gibi, ruhlarının bedenlerinin kaldırabildiği gibi yaşıyorlar ama bu hastanede tedavi almış olmanın bizim için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum" dedi.
Bir yıldır kanser tedavisi gören 58 yaşındaki Serpil Esirgen de "Duyduğum anda çok telaşlandım. Ancak çok güzel bir ekiple yaşadım bu sürecimi. Özlem hanım zaten çok başka bir insan, Mehmet bey, diğer bütün arkadaşlar, herkes müthiş keyifle geçirtti bize bu süreci. Bu hastalığı hiç yaşamadık gibi" diye konuştu.

Kanser hastaları tedavi sürecini anlattı

Kanser hastaları tedavi sürecini anlattı

Kanser hastaları tedavi sürecini anlattı

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