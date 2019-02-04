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Kanser hastaları ve hekimlerden farkındalık sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 18:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Medical Park Hastanesi Kemoterapi Ünitesi'nde hizmet veren onkoloji hekimlerinin ve tedavi gören hastaların kemoterapi alırken yaptıkları resimlerden oluşan sergi açıldı.

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Medical Park Hastanesi Kemoterapi Ünitesi'nde hizmet veren onkoloji hekimlerinin ve tedavi gören hastaların kemoterapi alırken yaptıkları resimlerden oluşan sergi açıldı. 24 resimden oluşan sergide, Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, Doç. Dr. Hasan Mutlu ve hastalar bir araya geldi. 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında bu sergiyi açtıklarını ve resmin kemoterapi sürecinde kanser hastaları üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, "Bu zorlu süreçte, sanat onlar için çok güzel bir arkadaş olabiliyor. Hastaların deyimiyle hastalıklar unutuluyor. Daha doğrusu 'şu an'a odaklanıyor hastalarımız. Kendilerini daha rahat, daha mutlu ve daha özgür hissediyorlar" açıklamasında bulundu. Sergideki resimleri, hastalarının kemoterapi alırken yaptığını belirten Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, "Tedavi sürecindeki streslerini belirli oranda azalttılar. Buradaki resimlerin hepsinin altında bir hikaye var. Bu havanın güçlenmesi için hekim arkadaşlarımla birlikte ciddi bir motivasyon içindeyiz" dedi. 'TÜM DÜNYADA 'SANAT TEDAVİSİ' UYGULANIYOR ARTIK' Dünyadaki son kanser verileri açıklanınca mutlu olduklarını söyleyen Doç. Dr. Hasan Mutlu ise "Özellikle erkeklerde kanser oranında belli bir düşüş mevcut. Tedavinin motivasyon kaybına sebep olmaması için tüm dünyada sanat tedavisi uygulanıyor artık. Resim, müzik, yoga gibi destekleyici tedaviler var. Sanat tedavisini hastalarımıza uyguluyoruz ve gördüğümüz geri dönüşler de oldukça iyi" ifadesinde bulundu. 'RESİM YAPMAYI, KEMOTERAPİ ALIRKEN ÖĞRENDİM' Kemoterapi tedavisi gören kanser hastası Abdullah İşler (58) ise "Kemoterapi alırken resim yapmayı öğrendim. Bu yeteneğimin farkında değildim önceden. Tedavi olurken, resim sayesinde hastalığımı neredeyse tamamen unuttum. Hayat benim için daha güzel oldu. Çocuklarım ve eşim de benimle birlikte resim yapmaya başladı bu süreçte. Sanat, beni yeniden hayata bağladı" dedi. Kanser ile mücadele sürecindeki duyguları yansıtan sergi, 9 Şubat'a kadar Medical Park Antalya Hastanesi'nde ziyaret edilebilecek.

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