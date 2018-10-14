Kanser hastaları yararına koştular

Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşen İngilizlerin katılımıyla, kanser hastalarına yardım ve bu konudaki araştırmalara katkı için "Yaşam İçin Yarış" koşu etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik öncesinde Beşkaza Meydanı'nda toplanan katılımcılar, kanserden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Meydandaki Fethiye Belediyesi Kültür merkezi önünde Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner tarafından startı verilen yarışta, yaşları 7 ile 80 arasında değişen sporcular, 5 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için mücadele etti.
Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, çoğunluğu İngiliz 500 kişi katıldı. Bazı yarışmacılar, kanserden kaybettikleri yakınlarının fotoğrafının bulunduğu tişörtler giydi, engelli yarışmacılardan bazıları da etkinliğe tekerlekli sandalyeleri ile geldi.
Yarışa katılan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye'de yaşayan İngilizlerin etkinliğe duyarlılık gösterdiğini söyledi. Etkinlikte geçen yıl 40 bin lira toplandığını belirten Şahiner, "Yarışın geliri hastanemizde kemoterapi hastalarının ihtiyaçlarına harcanıyor. Aynı zamanda Fethiye Devlet Hastanesinin bu konudaki eksiklikleri giderilecek. Etkinlikte 100 bin lira toplanması hedefleniyor." dedi.
Proje koordinatörü Şemsi Toprak ise yarışı 4 yıldır aralıksız olarak sürdürdüklerini dile getirdi. Bundan önceki yarışlarda elde edilen gelirle hastaneye çeşitli cihazlar alındığını anlatan Toprak, "Amacımız kanser hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak. Çocuklar, engelliler, kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışa yaklaşık 500 kişi katıldı. Özellikle Fethiye'de yaşayan İngilizlerin büyük katkısı oluyor. Her geçen yıl yerli halkımızın da yarışa katılımı artıyor. Gelecek yıllarda da katılımın artacağına inanıyorum." diye konuştu
Yarış sonunda, kategorilerine göre dereceye girenlere madalyaları verildi.
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