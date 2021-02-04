“Kanser Hastalarına Aşıda Öncelik Verilsin”

Dünya Kanserle Mücadele Örgütü (UICC) tarafından toplumları kanser konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için Dünya Kanser Günü olarak belirlenen 4 Şubat, bu yıl Corona virüsü pandemisin gölgesinde geçiyor.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, her yıl dünyada 18 milyon kişiye kanser tanısı konulduğunu ve yine her yıl 10 milyona yakın kişinin kanser nedeniyle yaşamını kaybettiğine dikkat çekiyor.

Corona virüsü pandemisinin kanser hastalarına etkilerine değinen Anacak, “Son bir yılda ortaya çıkan ve tüm toplumun sağlığını tehdit eden COVID-19 virüsünün, kanserli hastaları diğer tüm toplum kesimlerinden daha fazla risk altına soktuğu kısa sürede anlaşıldı’’ dedi. ​

“Kanser hastaları COVID 19’a karşı daha fazla risk altında”

Kanser hastalarına Corona virüsüne karşı aşılama takviminde öncelik verilmesi çağrısında bulunan Anacak, “Seyahat kısıtlamalarının ve sokağa çıkma yasaklarının altında, kanser hastaları tetkik ve tedavi için defalarca seyahat etmek ve sağlık kuruluşlarına gitmek zorundadırlar. Tanıya yönelik girişimsel işlemler, tedavi için cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi uygulamaları sırasında sağlık personeli ve diğer hastalar ile yakın temas da kanser hastalarını COVID-19 enfeksiyonuna karşı riskli hale getirmektedir. COVID-19 ile bulaşma şansızlığını yaşayan hastalar da bir yandan kanser ile mücadele ederken öte yandan COVID-19'u atlatmaya çalışıyorlar. Kanserin yol açtığı genel düşkünlük hali ve bağışıklığın zayıflaması, ağır cerrahi operasyonlar, radyoterapi ve kemoterapi süreçleri de COVID-19 tanısı almış kanser hastalarını zorlamaktadır. Kanser hastalarında COVID-19'a bağlı ölüm oranları diğer tüm gruplardan daha yüksektir. COVID-19 için en yüksek riskli grupta olan kanser hastalarının aşılama takviminde öncelikli olması zorunludur’’ dedi.