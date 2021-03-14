Kanser hastalarına egzersiz önerisi

Yağ dokusu östrojen ve testosteronun başlıca kaynağıdır. Bu hormonlardaki artış rahim, meme ve prostat kanserleri için risk faktörüdür. Sporun en önemli etkisi meme ve kolorektal kanserler üzerindedir. Kanser tanısı sonrası verilen egzersiz reçetesinin cerrahi sonuçları geliştirmede, hissedilen yakınmaları azaltmada, radyoterapi ve kemoterapiye bağlı yan etkilerle baş etmede, fiziksel işlevi sürdürme veya arttırmada, psikolojik sağlığı geliştirmede, yağ alımını ve kas-kemik kaybını azaltmada ve yaşam süresini uzatmada olası yararları çoktur. Bu nedenle, düzenli egzersiz yapılması tüm popülasyonda olduğu gibi, özellikle kanser açısından yüksek riskteki kişilere önerilmelidir.

KOLON KANSERİ RİSKİ AZALIR

Egzersiz barsak hareketlerini arttırarak gastrointestinal geçiş zamanını ve barsak mukozasının potansiyel kansere sebep olan maddelerle temas süresini kısaltabilir, kolon hücre çoğalmasını baskılayan bazı önemli bileşenlerin etkisini arttırırken hücre çoğalmasını uyaran zararlı bileşenlerin etkisini azaltır. Böylece kolon kanseri riskinin azalmasını sağlayabilir.