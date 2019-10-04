Kanser hastalarına moral verdiler

Yozgat Şehir Hastanesi’nde kanserle mücadele eden hastaların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Hastane bahçesinden toplanan lavanta çiçekleri armağan edilen hastalar ve yakınları, gösterilen duyarlılık nedeniyle hastane yönetimine teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt ve diğer yöneticiler ile hasta ve hasta yakınlarının katıldığı etkinlik samimi bir ortamda geçti. Hasta ve yakınlarından bir taleplerinin olup olmadığını soran başhekim Dr. Akkurt, kemoterapi alan hastaların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulmasının tedaviye büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

Kanserin yayılmasını önlemek, tümörün küçülmesini veya yok olmasını sağlamak için yapılan ilaçlı bir tedavi olan kemoterapi süresince, morali yüksek tutmanın bağışıklığa olumlu katkı sunduğunu vurgulayan Beşhekim Opr. Dr. Akkurt, “Buradaki tedavi süresince amaç, bağışıklığı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmak ve destek tedaviler ile yeniden güçlenerek kanseri tamimiyle yenmektir. Bu süreçte hasta ve hasta yakınlarımızın her türlü taleplerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz” dedi.

Hasta ve hasta yakınlarına hastane bahçesinde yetiştirilen lavanta çiçeklerinin armağan edildiği etkinlikte, çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Hastaları olumlu yönde etkileyen en önemli faktörün moral olduğunu söyleyen tedavi görmekte olan Battal Babayiğit, “Ben kolon, akciğer, karaciğer tedavisi görüyorum. Kemoterapi alıyorum. Kanser hastalarının iyileşmesindeki en önemli faktör moraldir. Moralimizi iyi olduğunda hastalığımızın da iyi olduğunu düşünüyorum. Hastane yönetimine teşekkür ediyorum. Bizle gerçekten çok ilgileniyorlar ve bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar” dedi. Kemoterapi tedavisi alan hastalardan Bekir Eker de “Prostattan ameliyat olmuştum, sonra yenileme olmuştu, şimdi tekrar tedavi görüyorum. Moral olarak düzgün olursak daha da çabuk hastalığımız iyileşir. Hastaların en önemli faktörü moraldir. Bizimle ilgilendikleri için hastanemize ve doktorlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nihan Coşkun ise yaptığı açıklamada “Yozgatlı Kadınların oluşturduğu bir dayanışma topluluğu bizden bir talepte bulundu. Kemoterapi sürecinde olan hastalara yardım, destek ve motivasyon amaçlı talepleri oldu. Biz de bu talebi çok olumlu karşıladık ve tüm hastalarımızın aynı motivasyona ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz ve bildiğimiz için bir organizasyon düzenledik. Hastaları, idari personel, sağlık çalışanlarımızla yerinde ziyaret ettik, taleplerini ve durumlarını sorduk bizden herhangi bir istekleri olup olmadıklarını sorduk. Çok olumlu geri bildirimler aldık ve bu hem bizi hem de onları olumlu yönde etkiledi.

Ardından da çiçeklerimizi onlara takdim ettik ve küçük bir ikramımız oldu kendilerine. Hastalarımız ve yakınları kendilerini yalnız hissetmemeleri için onlara moral vermek istedik” dedi.