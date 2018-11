Kanser Hastalarına Müjde

“İlk etapta bilgimin ve çalışma alanımın uzmanlığımın en faydalı olacağı soruları aramaya başladım. Yani bu mutlaka kanser çalışmam lazım gibi bir motivasyonum yoktu ama kanser tabii günümüzün en büyük problemlerinden biri. Eğer benim yeteneğim ya da bilgi birikimim buna faydalı olabilecekse, orada bir soru varsa bana uygun oraya yönlendim. Başka sorular da olabilirdi ama 6-7 sene önce kanseri seçtim. Bu konuda asıl hedef buydu. Benim hem büyükbabam hem babaannem kanserden öldü, ama onlardan motive olarak a benim bunu çözmem lazım gibi bir durum olmadı. Ama her yerde görüyoruz” diyen Selim Olçum, çalışmalarını en iyi teknoloji üniversitelerinden MIT ‘de sürdürürken, daha fonksiyonel teknolojiler yaratmak adına bir şirket kurmuş.

Günümüzde çare aranan hastalıkların başında geliyor kanser… Bir anlamda çağın vebası olarak adlandırılıyor. Bilim adamları bu hastalığı tedavi etmek için büyük çaba harcıyor. Birbiri ardına yapılan deneyler ve yapılan her klinik çalışma bu hastalığın pençesine düşenlere umut veriyor.

İlk adımı ilik kanseri için atan Selim Olçum ve ekibinin önünde uzun bir yol var. Zira dünyada çok sayıda kanser hastası olduğu gibi, çok sayıda da kanser türü var. İşte bu yüzden Selim Olçum, hayatını kanseri teknolojiyle yenmeye adamış.

“Kanser çok karışık bir problem. Bir kere her hastanın kanseri farklı. Her kanser farklı, her hastanın kanseri farklı. Şu anda üzerine gittiğimiz problem ilik kanseri üzerine. İlk hedef o. O çalışırsa o zaman diğer kan kanserlerinde de çalışıyor mu diye bir soru sorabiliriz zaten onunla uğraşıyoruz şu anda. Ya da daha katı tümörler üstüne çalışabiliriz. Bunlar hep giderek zorlaşan durumlar bizim teknolojimiz için. O yüzden biteceğini sanmıyorum bir tanesini çözmekle. Bir ömür boyu bununla uğraşılabileceğini düşünüyorum” diye konuşan Olçum, şimdilik küçük ölçekli bir çalışma yürütmüş ancak hedefinde çok daha geniş kapsamlı çalışmalar var.

Dünyanın en iyi üniversitelerinin bulunduğu Boston’da olmak Selim Olçum için de bir avantaja dönüşmüş. Sevdiği kentte yaşamak, farklı kültür ve coğrafyalardan insanlarla çalışma fırsatı bulmak onu bu denli önemli bir çalışmaya imza atmak için tetiklemiş.