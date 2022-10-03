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Kanser hastalarına umut ışığı olacak! Yeni ilaç çalışmaları için iş birliğinin temelleri atıldı

03.10.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser en riskli hastalıklar arasında bulunuyor. Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan kanseri tedavi etmek için etkili çalışmalar yapılıyor. Türkiye'deki karaciğer, pankreas ve mide kanseri gibi hastalıklara sahip kişiler için ilaçlara daha kolay ulaşabilmesi için iş birliği adımının temeli atıldı.

Kanser hastalarına umut ışığı olacak! Yeni ilaç çalışmaları için iş birliğinin temelleri atıldı

Kanser hastalığında kötü sonuçlardan korunmak adına yapılan tedaviler büyük önem taşıyor. Yetersiz tedavi kanser hastalarının hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Bu nedenle ilaç tedavilerinin hayati önemi bulunuyor. Karaciğer, pankreas, safra yolları ve sindirim sistemi cerrahisi ile onkolojinin dünyadaki otoritelerini bir araya getiren IASGO İstanbul'da gerçekleştirildi. Kongrenin ana gündem maddesi, en agresif kanser türleri arasında sayılan mide ve pankreas kanserleri gibi hastalıklarda, yeni geliştirilen ilaçların klinik araştırmalarına hastaların daha kolay ulaşmasını sağlayacak iş birlikleri oldu.

KANSER HASTALARI ARAŞTIRMALARA DAHA KOLAY ULAŞABİLECEK

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IASGO Turkey Kongre Başkanları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ender Dulundu ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faysal Dane, kongrede sağlanan iş birlikleri sayesinde artık, Türkiye'deki kanser hastalarının da yeni geliştirilen ve umut vadeden pek çok ilacın klinik araştırmalarına daha kolay ulaşabileceğini vurguladı.

AMELİYAT EDİLEMEZ DENİLEN HASTALAR AMELİYAT EDİLEBİLİR HALE GELDİ

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Prof. Dr. Ender Dulundu, "Toplantıya 100'e yakın ülkeden, hepsi kendi alanlarında önemli isimler geldi, bilgilerini bizlerle paylaştı. Tıbbın, cerrahi ve onkoloji anlamında geldiği son noktanın, umut vadeden tedavilerin uygulanması açısından da ciddi adımların atıldığı bir kongre oldu. Karaciğer kanserlerinde önemli tedavi seçenekleri ve cerrahi teknikler tartışıldı. Bunlardan en önemlisini vurgulamam gerekirse, karaciğer kanserlerinde metastazın sayısı, boyutu, damarlarla olan ilişkisi eskisi kadar problem değil. Yeter ki karaciğerin fonksiyonları bu cerrahiyi tolere edebilsin. Artık ameliyat sırasında ultrasonu kullanarak, maksimum karaciğer dokusunu da korumak kaydıyla, bu hastalara da tedavi olma şansını sağlayabiliyoruz. Bu teknikler ileri merkezlerde uygulanabiliyor. Dolayısıyla hastaların bu ileri merkezlere refere ediliyor olması lazım. Bu yeni cerrahi teknikler, uygulamalar sayesinde, eskiden ameliyat edilemez denen hastaların yüzde 20 ila 30'u ameliyat edilebilir hale geldi. Bu da kanser tedavisindeki başarı açısından çok önemli bir oran" dedi.

KANSER HASTALARI İÇİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

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IASGO Turkey Kongre Başkanlarından Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Fayzal Dane ise, hastaların yeni geliştirilen ve umut veren sonuçları olan kanser ilaçlarının klinik çalışmalarına daha kolay ulaşabilmesi için, bu kongrede önemli adımlar atıldığı müjdesini verdi. Prof. Dr. Dane şu açıklamalarda bulundu, "Pankreas, karaciğer, mide kanserleri konusunda yeni hedefler bulunuyor. Bu hedeflere karşı geliştirilen ilaçlar oluyor. Bunların çok erken faz çalışmaları dediğimiz araştırmalar yapılıyor. Bu erken faz çalışmalarının bir parçası olarak Türkiye'deki hastaların da bu ilaçlara ulaşımını sağlamak, kongrede konuşulan konuların başında yer alıyordu. Klinik öncesi fazdan, tabiri yerindeyse klinik faza hızlı bir şekilde akması ve sonuçların daha hızlı bir şekilde alınması için uluslararası bir iş birliğine de ihtiyaç var. Bu iş birliği için, en azından bugün buradaki bilim insanları, biz varız dediler."

HEDEF HASTALARIN İLAÇLARA ULAŞMASINI SAĞLAMAK

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Standart tedavilerden fayda görememiş ve artık çok da seçeneği kalmayan kanser hastalarının, yeni geliştirilen ilaçların klinik çalışmalarına katılabilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dane, "Bizim hastalarımızın klinik çalışmalara alınması demek, 4-5 yıl sonra günlük pratiğe girecek olan bir ilaca, hastanın bugünden ulaşabilme şansını elde edebilmesi demek. Farklı üniversitelerde ya da devlet hastanelerinde çalışan birimlerin, bir arada hasta kattığı bir havuz oluşturarak, hastaların bu çalışmalara, ilaçlara ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu şekilde klinik çalışmaları daha hızlı bir şekilde başarabilmek ve dolayısıyla da bilimin hızlanmasına katkıda bulunmak, günün birinde standart olabilecek bir tedaviye toplumdaki hastaların daha kolay ulaşmasını sağlamak hedefleniyor. Örneğin bugünün konusu olan mide, pankreas, karaciğer ve özellikle kalın bağırsak kanserleri üzerinde duruldu. Bunlardan da daha çok agresif davranan, saldırgan olan kanser tipi olan pankreas kanseri konuşulanlardan biriydi" şeklinde konuştu.

(DHA)

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kanser Türkiye Karaciğer‎ Mide‎ Pankreas‎ tedavi kongre ameliyat ilaç çalışma hasta karaciğer kanseri
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