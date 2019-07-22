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Kanser hastalarının ilaçları güvende

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, ileri teknoloji donanıma sahip Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi’nde, kanser hastalarının ilaçları otomatik sistemler sayesinde güvenle hazırlanırken, ultra hassas terazilerle hata yapma riski ve ilaç israfının da önüne geçiliyor.Görülme sıklığı ve yüksek oranda ölümlere yol açması nedeniyle günümüzde önemli bir sağlık sorunu olan, en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanser hastalıklarının teşhis ve tedavisinde ileri teknolojinin kullanımı hastaların yaşam süresinin uzamasına katkı sağlıyor.Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH) tarafından “Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sadece Adana il merkezi değil, Doğu ve Güneydoğu dahil tüm bölge ile sağlık turizmi kapsamında kente gelen kanser hastalarına sağlık ekibi, teşhis ve tedavide kullanılan ileri teknoloji cihazlar ve 5 yıldızlı otel konforu ile hizmet veriyor.Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından hizmet sunulan “Kemoterapi İlaç Hazırlama” ünitesinde, insan hataları minimize edilerek hasta, personel ve çevre güvenliği en üst düzeye çıkarılıyor.

Kanser hastalarının ilaçları güvende

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, ileri teknoloji donanıma sahip Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi’nde, kanser hastalarının ilaçları otomatik sistemler sayesinde güvenle hazırlanırken, ultra hassas terazilerle hata yapma riski ve ilaç israfının da önüne geçiliyor.
Görülme sıklığı ve yüksek oranda ölümlere yol açması nedeniyle günümüzde önemli bir sağlık sorunu olan, en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanser hastalıklarının teşhis ve tedavisinde ileri teknolojinin kullanımı hastaların yaşam süresinin uzamasına katkı sağlıyor.
Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH) tarafından “Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sadece Adana il merkezi değil, Doğu ve Güneydoğu dahil tüm bölge ile sağlık turizmi kapsamında kente gelen kanser hastalarına sağlık ekibi, teşhis ve tedavide kullanılan ileri teknoloji cihazlar ve 5 yıldızlı otel konforu ile hizmet veriyor.
Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından hizmet sunulan “Kemoterapi İlaç Hazırlama” ünitesinde, insan hataları minimize edilerek hasta, personel ve çevre güvenliği en üst düzeye çıkarılıyor. Kanser hastalarına verilecek solüsyonlar antineoplastik ilaçların, insan ve çevreye yönelik riskleri ortadan kaldırarak, otomatik sistemler ile steril ortamlarda hazırlanıyor.

Uygun dozda, yüksek kalitede
Kanser tedavilerinde ilaç hataları riskini artıran birçok faktöre karşı tüm önlemlerin alındığı ünitede, ilaç hazırlama sırasındaki her işlemden önce ve sonra ölçme ve doğrulamalar yapılarak, kemoterapi solüsyonlarının uygun dozda ve yüksek kalitede hazırlanmasına özen gösteriliyor.
Hekim istemleri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) aracılığıyla dolum ünitesine ulaştıktan sonra onaylanan bu istem tam otomatik sistemler tarafından algılanarak ilaç hazırlama işlemine geçiliyor. Bu sayede ürün kalitesi artırılıyor, hazırlama sırasında çoklu kontrol adımları uygulanarak hata riskinin önüne geçiliyor ve hazırlanmış dozlar için gelişmiş raporlama ve analiz imkanı sağlanıyor.
Akıllı konumlanabilen enjektör sistemi, atık sistemi, gravimetrik doğrulama sistemi ve görsel eşleştirme sistemi sayesinde tüm işlemlerin bir bütün olarak gerçekleştirildiği Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi’nde, aynı anda 8 ilacın birden hazırlanmasıyla zaman ve is gücü tasarrufu da sağlanıyor. Steril kapalı kabinlerin yer aldığı ünitede; doz raporlama sistemi, sınırsız veri kaydı, ultra hassas teraziler, es zamanlı ve çoklu doğrulama sistemi kullanılıyor.
Antineoplastik ilaçların hazırlanması, depolanması, taşınması, hastaya verilmesi ve atıklarının bertaraf edilmesi sırasında hastalar ve sağlık çalışanlarının bu ilaçların zararlı etkilerine maruz kalmaması için tüm önlemlerin alındığı ünitede çalışanların doğrudan müdahalesine gerek duyulmaması ile hata riski ve iğne yaralanmalarının önüne geçiliyor. Tehlikeli kimyasal atıkların, kapalı sistemde güvenli ve kontrollü olarak muhafaza ve bertaraf edildiği ünitede, tüm ilaç hazırlama işlemleri, LCD dokunmatik ekran üzerinden takip edilerek yönetiliyor.

Kanser hastalarının ilaçları güvende

Kanser hastalarının ilaçları güvende

Kanser hastalarının ilaçları güvende

Kanser hastalarının ilaçları güvende

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