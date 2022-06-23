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Kanser hastalarının ilaçlarını çalıp satıyorlardı! Tutuklanan hemşireden 'pes' dedirten ifade... Dikkat çeken 'komisyon' detayı ortaya çıktı

23.06.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Türkiye, bir hemşirenin de karıştığı bir 'ilaç' skandalıyla şok yaşamıştı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire Nardane Balcı'nın suç ortaklarıyla kanser hastalarının ilaçlarını hastalara vermek yerine el altından sattığı, kamuyu 7 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıkmıştı. Foyası ortaya çıkınca gözaltına alınan hemşire Balcı hakimlikçe tutuklandı. Balcı'nın emniyetteki ifadesi 'pes' dedirtirken ilaç satışındaki 'komisyon' detayı da ayrıca dikkat çekti.

Kanser hastalarının ilaçlarını çalıp satıyorlardı! Tutuklanan hemşireden 'pes' dedirten ifade... Dikkat çeken 'komisyon' detayı ortaya çıktı

Hastanedeki ilaç skandalının ortaya çıkmasının ardından 16 Haziran'da gözaltına alınan hemşire Nardane Balcı hakimlikçe tutuklandı. Hem kanser hastalarının ilaçlarını hem de kanser tedavisi görmeyen hastalar adına talep ettiği ilaçları satan Balcı'nın satışlardan 500 ila bin 500 TL arasında komisyon aldığı da belirtildi. Balcı emniyetteki ifadesinde neden yaptığına gerekçe olarak ise "Maddi durumum iyi değildi" diyerek 'pes' dedirtti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarı satıldığı bilgisine ulaştı. Yüksek fiyatlı ilaçlarla ilgili teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 689 kutu ilacın serviste yatan hastalara verilmediğini, yasa dışı yollarla satıldığını tespit etti. Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, şüpheli hemşire Nardane Balcı'yı 16 Haziran sabahı evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İLAÇLARIN SATIŞINDAN KOMİSYON ALMIŞ

Yapılan çalışmada Balcı'nın, sistemlerini açık bırakan 15 doktor adına söz konusu ilaçlar için talep oluşturduğu, daha sonra da hastanenin eczanesine gidip başka bir hemşirenin adını ve imzasını kullanarak ilaçları aldığı ortaya çıktı. Balcı'nın, ilaçları suç ortakları Levent Erdenliğ (45) ile Cem Bora'ya (35) verdiği, bu kişilerin de yasa dışı yollardan satış yaptığı saptandı. Ayrıca Balcı'nın, kanser tedavisi görmeyen hastalar adına da ilaç talep ettiği, bu işlemler karşılığında da 500 ile bin 500 lira komisyon aldığı öne sürüldü.

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'MADDİ DURUMUM İYİ DEĞİLDİ'

Hastane görevlisinin şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş görevlendirildiği, yapılan incelemenin ardından Nardane Balcı'nın bir aile sağlığı merkezine gönderildiği öğrenildi. Ayrıca Balcı'nın suç ortakları Erdenliğ ile Bora'nın da bir süre önce gözaltına alınıp, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandığı belirtildi. Balcı, emniyetteki ifadesinde, "Maddi durumum iyi değildi. O yüzden yaptım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nardane Balcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)

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