HABER

Kanser hastası 16 yaşındaki Muhammet, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 2,5 yıldır kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Muhammet Yoldaş, hayatını kaybetti.

Kanser hastası 16 yaşındaki Muhammet, yaşamını yitirdi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, 2,5 yıldır kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Muhammet Yoldaş, hayatını kaybetti.
Karga Mahallesi'nde yaşayan Nuriye ve Metin Yoldaş çiftinin 3 çocuğundan biri olan Muhammet Yoldaş, 2,5 yıl önce konulan lenfoma kanseri teşhisinin ardından tedavi görmeye başladı. Kartepe'deki Fevziye Tezcan Endüstri Meslek Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi olan ve tedavisi için okuldan ayrılmak zorunda kalan Muhammet Yoldaş, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Muhammet Yoldaş, Karga Mahallesi Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Kalp krizi geçirip stent takılan hastanede düşüp öldüğü iddiasıKalp krizi geçirip stent takılan hastanede düşüp öldüğü iddiası
Adana'da saka kuşu operasyonuAdana'da saka kuşu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

Ülke şokta! Başbakan ve eşi için 'yargılansın' kararı

Ülke şokta! Başbakan ve eşi için 'yargılansın' kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de kan donduran olay! Bankacı karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

Vahşet! Genç kadını öldürüp cesedini parçalara ayırdı sonra...

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Sivas'ta kan donduran anlar! Genç kadını, otomobille metrelerce sürükledi

Kan donduran anlar! Genç kadını metrelerce sürükledi

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.