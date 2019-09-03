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Kanser hastası adam yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Malatya’da kemik tümörü sebebiyle kesilen bacağındaki yaraları bir türlü kapanmayan ve durumu günden güne kötüye giden 42 yaşındaki Mehmet Bayduz, yeniden sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor.Malatyalı 3 çocuk babası Mehmet Bayduz’a 2 yıl önce kemik kanseri teşhisi konuldu.

Kanser hastası adam yardım bekliyor

Malatya’da kemik tümörü sebebiyle kesilen bacağındaki yaraları bir türlü kapanmayan ve durumu günden güne kötüye giden 42 yaşındaki Mehmet Bayduz, yeniden sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor.
Malatyalı 3 çocuk babası Mehmet Bayduz’a 2 yıl önce kemik kanseri teşhisi konuldu. Bunun üzerine İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan ve bir buçuk sene tedavi gören Bayduzu’un tümörlü olan bacağı 6 ay önce kesildi. Daha sonra 3 ay daha kemoterapi tedavisi gören Bayduz, taburcu olarak Malatya’ya döndü. Sağlığı yavaş yavaş normale dönen Bayduz tam ‘kurtuldum’ derken kesilen bacağında yaralar ve iltihap oluştu.
Yatağa bağımlı olan Bayduz bacağındaki yaralar ve ağrılar sebebiyle çok zor durumda olduğunu ifade ederek kendisine yardımcı olunmasını istedi. Bayduz, “Baltalimanı’nda bir buçuk sene yattım, 6 ay önce sağ bacağım tümörden dolayı kesildi. Tedavimi gördüm taburcu oldum, sonra 3 ay kemoterapi gördüm. İyileşince beni Malatya’ya gönderdiler. 2 ay hiçbir şeyim yoktu ancak son iki aydır yaralarım açılmaya başladı her taraftan iltihap akıyor. Ben şu anda yatağa bağımlıyım İstanbul’a gitmem için ambulans gerekli. Bu konuda yardım istiyorum. Durumum hiç iyi değil. uçak bileti kestim ama beni uçağa almadılar. Gitmem için ambulans lazım” şeklinde konuştu.
Mehmet Bayduz’un annesi Kezban Bayduz ise “Oğlum 1 senedir böyle çekiyor. Allah rızası için bize el uzatsınlar” dedi.
Bayduz’un eşi Havva Bayduz da, “20 yıllık eşim için elimden geleni yapıyorum ama bu saatten sonra olmuyor, çok perişanız eşimin günden güne erimesine dayanamıyoruz o da dayanamıyor, bize yardım edilsin lütfen” diye konuştu.

Kanser hastası adam yardım bekliyor

Kanser hastası adam yardım bekliyor

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