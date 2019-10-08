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Kanser hastası anne ve kızına yardım eli uzandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

Osmaniye'de, komşularının inşaat halindeki evinde kalan aileye sahip çıkıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, inşaat halindeki bir evde yaşayan kanser hastası anne ve kızının bulunduğu 5 kişilik aileye yardım eli uzatıldı.

Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde, yatalak babasına bakan rahim kanseri Fadıma Tuğal (55), eşinden ayrı yaşayan göğüs kanseri kızı Hatice Yeğen (32) ile kardeşi ve çocuğu, kirada oturdukları evin satılması sonrası komşularının inşaat halindeki dairesinde kalmaya başladı.

Durumdan haberdar olan Kadirli Kaymakamlığı, belediye ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, aileye sahip çıkmak için harekete geçti.

Kadirli Belediyesince aileye kira ve gıda yardımı yapılacağı, Kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından da kanser hastası anne ve kızının tedavi masraflarının karşılanacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, aileyi ziyaretinde, devlet olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirterek, anne ve kızına, tedavileri başta olmak üzere gerekli desteğin verileceğini söyledi.

Fadıma Tuğal da eşinin yaklaşık 24 yıl önce yaşamını yitirdiğini anlatarak, "Yatalak hasta babama bakıyorum. Kirada kalıyorduk, oturduğumuz ev satılınca sokakta kaldık. Komşumuzun evinin üzerindeki inşaata sığındık. Meme kanseri kızımla burada kalıyoruz." diye konuştu.

Kanser hastası Hatice Yeğen, eşinden ayrı yaşadığını ve 5 kişilik aileyle zor günler geçirdiklerini dile getirerek, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve diğer yardım eli uzatanlara teşekkür etti.

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