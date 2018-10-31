Kanser hastası annenin tek isteği ölmeden çocuğunu görmek

Malatya'da 27 yıl önce 3 yaşındaki oğlunu kaybeden akciğer kanseri Hüsne Almaz'ın tek isteği çocuğuna kavuşmak.

Merkez Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde yaşayan Alaattin ve Hüsne Almaz çifti, 27 yıl önce evlerinin önünde kaçırıldığını iddia etikleri Selçuk Almaz'ın hasretini ilk günkü özlemiyle yaşamaya devam ediyor.

Evladının kıyafetlerini koklayarak, fotoğraflarına bakarak hasret gidermeye çalışan 56 yaşındaki anne Almaz'a, geçen yıl akciğer kanseri teşhisi kondu.

Hüsne Almaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 yıldır evlat hasretiyle yaşadığını söyledi.

Oğlunu götürenlerden şikayetçi olmayacağını dile getiren acılı anne Almaz, "Yavrumu elimden aldılar, ciğerimi kopardılar. Yavrumun kokusunu unuttum. Gece üstü açılmasın diye yanımda yatırırdım. Yalvarıyorum, çocuğumu götüren veya görenler bize bir haber versin. Şikayetçi olmayacağım. Ben çok hastayım, ölmeden önce yavrumu bir kez göreyim. Dünyamızı yıktılar, zindan ettiler." ifadelerini kullandı.

Oğlu kaçırıldıktan 6 yıl sonra kendisine bir telefon geldiğini anlatan Almaz, şöyle devam etti: