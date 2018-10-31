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Kanser hastası annenin tek isteği ölmeden çocuğunu görmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 17:02 | Son Güncelleme

Malatya'da 27 yıl önce 3 yaşında iken kaybolan oğlunu yıllardır bulamayan Hüsne Almaz'ın gözyaşları dinmiyor - Geçen yıl akciğer kanseri olduğunu öğrenen acılı annenin tek dileği kaçırıldığını iddia ettiği oğlunu görebilmek

Malatya'da 27 yıl önce 3 yaşındaki oğlunu kaybeden akciğer kanseri Hüsne Almaz'ın tek isteği çocuğuna kavuşmak.

Merkez Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde yaşayan Alaattin ve Hüsne Almaz çifti, 27 yıl önce evlerinin önünde kaçırıldığını iddia etikleri Selçuk Almaz'ın hasretini ilk günkü özlemiyle yaşamaya devam ediyor.

Evladının kıyafetlerini koklayarak, fotoğraflarına bakarak hasret gidermeye çalışan 56 yaşındaki anne Almaz'a, geçen yıl akciğer kanseri teşhisi kondu.

Hüsne Almaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 yıldır evlat hasretiyle yaşadığını söyledi.

Oğlunu götürenlerden şikayetçi olmayacağını dile getiren acılı anne Almaz, "Yavrumu elimden aldılar, ciğerimi kopardılar. Yavrumun kokusunu unuttum. Gece üstü açılmasın diye yanımda yatırırdım. Yalvarıyorum, çocuğumu götüren veya görenler bize bir haber versin. Şikayetçi olmayacağım. Ben çok hastayım, ölmeden önce yavrumu bir kez göreyim. Dünyamızı yıktılar, zindan ettiler." ifadelerini kullandı.

Oğlu kaçırıldıktan 6 yıl sonra kendisine bir telefon geldiğini anlatan Almaz, şöyle devam etti:

"Telefonla arayan kişi bana, 'Hüsne Hanım sizin kaybolan bir çocuğunuz vardı, sarışın güzel bir çocuk. Onun adını değiştirerek Fatih yaptılar. Elbistan, Elazığ ve Doğanşehir'de parklarda çalıştırıyorlar' diye söyledi. Yalvardım ama bize demedi evladımın yerini. Ben evde yokken 2-3 defa daha aramışlar. Ablam konuşmuş, 'Sen Hüsne değilsin' diyerek telefonu kapatmışlar. Yavrumu koparttılar, elimden aldılar. Ciğerimi koparttılar. Gazetelere ilan verdik, fotoğraflarını dağıttık, bulamadık."

Anne Almaz, geçen yıl kendisine kanser teşhisi konduğunu ve tek dileğinin evladını görmek olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüsne Almaz Malatya Selçuk Almaz

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