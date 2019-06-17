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Kanser hastası Aysu’nun Kız Kulesi hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan kanser hastası 16 yaşındaki Aysu Gümüşkan’ın İstanbul’daki ’Kız Kulesi’ni görme hayali Beyşehir Belediyesi sayesinde gerçek oldu.15 yaşındayken “Hodgkin Lenfoma” kanseri teşhisi konulan ve ardından zorlu bir tedavi sürecine giren Aysu Gümüşkan’ın hayali Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ve Beyşehir Belediyesi Sosyal Kültür Etkinlikler Görevlisi Mustafa Büyükkafalı ile tanıştıktan sonra gerçek oldu.

Kanser hastası Aysu’nun Kız Kulesi hayali gerçek oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan kanser hastası 16 yaşındaki Aysu Gümüşkan’ın İstanbul’daki ’Kız Kulesi’ni görme hayali Beyşehir Belediyesi sayesinde gerçek oldu.
15 yaşındayken “Hodgkin Lenfoma” kanseri teşhisi konulan ve ardından zorlu bir tedavi sürecine giren Aysu Gümüşkan’ın hayali Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ve Beyşehir Belediyesi Sosyal Kültür Etkinlikler Görevlisi Mustafa Büyükkafalı ile tanıştıktan sonra gerçek oldu. Kendisini evinde bir etkinlik kapsamında ziyaret eden Büyükkafalı’nın, “Gitmek isteyip de gidemediğin veya yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı?” sorusu üzerine, “Hayalim İstanbul’daki Kız Kulesi’ni görmektir" cevabını veren Aysu Gümüşkan’ın hayali gerçeğe dönüştürüldü. İstanbul’a gidiş gelişine bir yolcu firmasının sponsor olduğu Aysu ve kendisine eşlik eden annesini burada Beyhuder Derneği Başkanı Şükrü Karagül karşıladı. Aysu, Karagül’ün eşliğinde sadece hayali olan Kız Kulesi’ni değil, görmek istediği Galata Kulesi ile Taksim Meydanı’nı da gördü, Eyüp Sultan Camisi’ni ziyaret etti.
Aysu Gümüşkan, Beyşehir’e dönüşünde yaptığı açıklamada, “Bu hayalimin gerçekleştirebileceğini duyunca çok mutlu oldum. Tedavi sürecime uygun bir gün ayarlandı ve annemle birlikte İstanbul’a gittik. İstanbul’da bizi karşılayan dernek başkanımız bizi hayalim olan Kız Kulesi’ne götürdü. Orada hayalimin de ötesinde çok güzel bir zaman geçirdim. Merak edip görmek istediğim yerler olarak Galata Kulesi, Eyüp Sultan Camisi ve Taksim Meydanı’na da gitmek kısmet oldu. Geziden çok memnun kaldım. Bu zorlu tedavi sürecimin içinde bu gezi bana çok güzel bir moral oldu ve beni çok mutlu etti. Bu hayalimin gerçeğe dönüşmesinde destek olan başta Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır olmak üzere, Turizm Derneği Başkanımız ve Beyşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri Sorumlusu Mustafa Büyükkafalı ve ekibine, İstanbul Beyhuder Derneği Başkanı Şükrü Karagül ile dernek üyesi Mücahit Bayram’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Anne Hacer Gümüşkan da "Kız Kulesi Aysu kızımın en büyük hayaliydi, hayalinin gerçek olmasına vesile olan, katkı ve destek sunan herkese, bizi orada ağırlayanlar ile Beyşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum ”ifadelerini kullandı.

Kanser hastası Aysu’nun Kız Kulesi hayali gerçek oldu

Kanser hastası Aysu’nun Kız Kulesi hayali gerçek oldu

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