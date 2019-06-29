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Kanser hastası eşine eşek sütü elde etmek için çiftlik kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğuştan engelli Gülay Bilginer, kanser hastası eşine faydası olur düşüncesiyle kurduğu çiftlikte, 10 eşek ile süt üretip hem eşinin ihtiyacını karşılıyor hem de sipariş üzerine başka hastalara gönderiyor - Gülay Bilginer: - "Eşek sütünü sosyal medya üzerinden pazarlıyoruz. Soğuk zincirle Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz"

Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğuştan engelli 44 yaşındaki Gülay Bilginer, kanser hastası eşine faydası olur düşüncesiyle kurduğu çiftlikte, eşek sütü üretip hem eşinin ihtiyacını karşılıyor hem de sipariş üzerine başka hastalara gönderiyor.

İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde kurduğu çiftlikte beslediği 10 eşekle üretim yapan Bilginer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında akciğer kanseri olan eşi Abdullah Bilginer'in kemoterapi almaya başladığını söyledi.

Çevresinden, tedavi sürecinde eşek sütü tüketiminin olumlu katkısının olduğunu duyduğunu anlatan Bilginer, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde birkaç tane eşek çiftliği bulunduğunu öğrendim. Sütü tüketen hastalar ile görüştüm. Eşim için ilk bir ay düzenli şekilde süt bulduk. Sonrasında bulmakta güçlük çektik. Annemin bir bağ yeri vardı, bir tane eşek alıp, orada besleyeyim, kendi ihtiyacımızı karşılarız dedim. Bir tane eşek aldık, eşim düzenli olarak süt içmeye başladı. Bu sırada tedavi süreci de devam etti. Olumlu sonuçlar aldık."

Zamanla tanıdıklarının da talep etmesi üzerine eşek sayısını arttırdığını belirten Bilginer, "Bir eşekle başladık, daha sonra Isparta tarafından bulduk. Türkiye geneli bazı yerlerde eşek bulabiliyoruz ama nakliyesi, gelmesi oldukça maliyetli olduğu için kendi imkanlarımızla çoğaltmaya çalışıyoruz. Eşek sütünü sosyal medya üzerinden pazarlıyoruz. Soğuk zincirle Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz." diye konuştu.

Ailenin tek çocuğu Ayten Su Bilginer de ortaokulda okuduğunu, boş zamanlarında annesine yardım ettiğini dile getirdi.

Eşeklerden korkmadığını ifade eden Bilginer, "Eşekleri sağarak anneme yardım ediyorum. Eşek sütünün nadir bulunduğunu, taşırmamam gerektiğini biliyorum. Onun için de çok dikkatli davranıyorum." dedi.

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