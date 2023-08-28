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Kanser hastası eşini öldürdü, oğlunu arayıp 'anneni vurdum' dedi! Korkunç detay: 1,5 saat boyunca...

28.08.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Abdullah Sarı (76), tartıştığı kanser hastası eşi Naile Sarı’yı (74) sırtından tabancayla vurarak öldürdü. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polisler, evde Naile Sarı'nın cesediyle karşılaştı. Abdullah Sarı ise cinayetin ardından adliyeye giderek buradaki polis noktasına teslim oldu. Çiftin oğlu İbrahim Sarı (48), "Babam aradı. 'Anneni vurdum' deyip, telefonu kapattı. Annemi vurduktan sonra 1,5 saati aşkın bir süre başında ölmesini beklemiş" dedi. İşte detaylar...

Kanser hastası eşini öldürdü, oğlunu arayıp 'anneni vurdum' dedi! Korkunç detay: 1,5 saat boyunca...

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Evde, Abdullah ve Naile Sarı çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Sarı, eşini tabancayla sırtından vurdu. Kanser hastası olan Naile Sarı yere yığılırken, eşi ise evden ayrıldı.

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Tabanca sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Naile Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Naile Sarı’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi’ne giderek buradaki kontrol noktasında, polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Sarı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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'BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ'

Naile Sarı'nın, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeyi teslim almaya gelen İbrahim Sarı (48), "Sabah Kozan'a işe gidiyordum. 06.45 sıralarında babam aradı. 'Anneni vurdum' deyip, telefonu kapattı. Ne yapacağımı bilemedim. Polisi ve sağlık ekiplerini aradım. Olay yerine geldiğimde öğrendim ki; komşular saat 05.00 sıralarında tabanca sesini duymuş. Bu demek oluyor ki; annemi vurduktan sonra 1,5 saati aşkın bir süre başında ölmesini beklemiş. Bunun başka açıklaması yok. Sonra da kapıyı kilitleyip, çıkmış. Babamın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

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Cenaze, işlemlerinin ardından Sarıçam ilçesinde defnedilecek. Abdullah Sarı'nın ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

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