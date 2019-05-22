HABER

Kanser hastası felçli kadının tek odada yaşam mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

Adana'da kanser, felç, işitme bozukluğu gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte sıkıntı çeken kadın, tek çocuğuyla yaşadığı harabe durumdaki evden kurtulmak için yardım bekliyor - Aileye destek olan Yetimler Cemiyeti Başkanı Gökhan Duru: - "Öncelikle amacımız, temel insani yardım için cemiyet olarak aileye yeni bir ev kiralamak. Gülay teyzemizin tekerlekli sandalyeden yürütece kadar bütün ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor"

İBRAHİM ERİKAN - Adana'da kanser, felç, işitme bozukluğu gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte sıkıntı çeken kadın, tek çocuğuyla bir odalı harabe evde yaşam mücadelesi veriyor.

Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, tek odalı harabeye dönmüş kiralık bir evde, 16 yaşındaki oğlu Ali Çidam ile yaşayan Gülay Çidam, yaklaşık 5 sene önce kendisi gibi kanser hastası eşi Hasan Çidam'ı kaybetti.

Eşinin ölümünün ardından çeşitli sıkıntılar yaşayan 56 yaşındaki Çidam'a, iki ayda bir 750 lira olarak ödenen dul ve yetim aylığı bağlandı.

Bu süreçte geçim sıkıntısı süren anne Gülay Çidam, göğüs kanseri olduğunu öğrendikten sonra çeşitli hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kaldı.

Felç geçirmesi nedeniyle sol kolunu kullanamayan Çidam ile günübirlik işlerde çalışarak kemoterapi tedavisi gören annesine bakmaya çalışan oğlunun durumundan haberdar olan Yetimler Cemiyeti, aileye yardım için çalışma başlattı.

- "Yetimler, hepimizin, bütün insanlığın imtihanıdır"

Yetimler Cemiyeti Başkanı Gökhan Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin yaşadığı zor durumdan haberdar olduktan sonra hemen çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Cemiyet olarak kentteki yetim çocukların kendi ayakları üzerinde durması amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Duru, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda hane ziyaretleri sırasında Çidam ailesine ulaştık. Gülay teyzemiz 56 yaşında ve kanser hastası. Kültürel ve tarihi sorumluluğumuzun da bir gereği olarak biz Adana'mızda yetimlerimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda Gülay teyzemiz başta olmak üzere mağduriyet yaşayan tüm ailelerimiz için kamuoyunu desteğe davet ediyorum. Öncelikle amacımız, temel insani yardım için cemiyet olarak aileye yeni bir ev kiralamak. Gülay teyzemizin tekerlekli sandalyeden yürütece kadar bütün ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Diğer kurumların yapabileceği sosyal yardımlar başta olmak üzere tüm yardımların bu ailemize yönlendirilmesi lazım."

Konuşma güçlüğü çeken Gülay Çidam da hayırseverlerden destek beklediklerini dile getirdi.

PARTNER Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural
İkinci böbrek nakli ile hayata bağlandıİkinci böbrek nakli ile hayata bağlandı
'Barbie bebek, kültürel bir ikona dönüştü' 'Barbie bebek, kültürel bir ikona dönüştü' 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana felç hasta kanser

En Çok Okunan Haberler

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç, 7 bin 335 kişiye işlem...

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama işte askerlik süresi ve ücreti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

Günlük burç yorumları 22 Mayıs Çarşamba - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.