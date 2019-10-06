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Kanser hastası gencin çığlığı: "Ölmek istemiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 17:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki kan kanseri hastası Kağan Çelik’in ailesi, maddi durumlarının yetersiz olduğunu belirterek yetkililerin Kağan’ın tedavisine yardım etmelerini istedi.Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Çelik, bundan iki yıl önce yaşadığı rahatsızlık üzerine gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrendi.

Kanser hastası gencin çığlığı: "Ölmek istemiyorum"

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki kan kanseri hastası Kağan Çelik’in ailesi, maddi durumlarının yetersiz olduğunu belirterek yetkililerin Kağan’ın tedavisine yardım etmelerini istedi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Çelik, bundan iki yıl önce yaşadığı rahatsızlık üzerine gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrendi. Yaşadığı şokun ardından tedavisine başlanan Çelik, 8 defa kemoterapi gördü. Hastalığın ilerlemesi ve kullandığı ilaçların ağırlığı karşısında vücudunun çeşitli bölgeleri moraran, böbrek dahil birçok organı iflas etme noktasına gelen Çelik, dışarı çıkamaz duruma geldi.
Son olarak gördüğü kemoterapinin ardından kardeşlerinden birinden alınan doku ile Malatya’da ilik nakli ameliyatı olan genç Kağan, umutla yaşama bağlandı. Her hafta Malatya’ya gitmek zorunda kalan Kağan’ın ailesine doktorlar, ‘Çocuğunuz için artık yapacak bir şey yok, evinize götürün’ söylemi üzerine aile bir kez daha yıkıldı.
Kağan’ın acılı annesi Sevda Çelik, oğlunun hak ettiği bir hayat yaşayamadığını söyledi. Çelik, “Rahatsızlanınca hastaneye götürdük, doktorlar kan kanseri olduğunu söyleyince kan beynime sıçradı. Günlerce kendine gelemedim ama oğlum için güçlü durmam gerekiyordu ve güçlü durmaya çalıştım. 7-8 defa kemoterapi yapıldı, ameliyatlar, ilaçlar oğlumun vücudu şişti morardı, saçları döküldü. Malatya’da diğer kardeşinden alınan doku ile ameliyat ettirdik, oğlumun düzeleceğine olan küçük de olsa bir inancım vardı. Çok zor şartlar altında gittiğimiz Malatya’da iyi bir ameliyat geçirmiştik ancak son kontrolde doktorların ‘Çocuğunuz için artık yapacak bir şey yok, alıp evinize götürün’ şeklindeki sözleri karşısında ümidimizi tamamen yitirdik, ne yapacağız bilmiyorum” dedi.
Kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini yetkililerden çocuğunun kurtulması için yardım talep ettiğini anlatan Çelik, “Bizim maddi durumumuz yok, derme çatma bir evde yaşıyoruz. Bir defa evimiz, bir hasta için hiç uygun bir ev değil ama kiradayız ve maddi gücümüz buna zor yetiyor. Oğlum için hijyenik bir ortam olmalı ama maalesef henüz hijyenik bir yatağı bile yok. Ne lavabosu, ne banyosu, kendisine ait olan bir yatağı bile yok. Birçok isteği var bunları yerine getiremiyoruz. Yatak gibi, bir bilgisayar gibi. Morali bozuldu, sosyal hayatı bitti, öz güveni tamamen çöktü, arkadaşlarından kaçıyor. Kendisini gelip, görmek isteyen arkadaşlarını görmek istemiyor, saklanıyor, bu halinden utanıyor. Ne olur bizlere yardım edin, sizin de çocuklarınız bu durumda olabilirdi Allah korusun” diye konuştu.
Hastalığın pençesinde kıvranan genç Kağan ise, ölmek istemediğini yaşamak istediğini belirterek kendilerine yardım etmesini beklediklerini söyledi.

Kanser hastası gencin çığlığı:

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