Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 çocuk annesi, yakalandığı kanser hastalığından kurtulmak için yardım bekliyor.

Bahçe Mahallesi’nde kirada oturan çene ve cilt kanseri Ömür Elmastaş, çaresizlik içinde uzanacak yardım eli bekliyor.

Daha önceden yapılan tedavi ile çenesinin yarısı alınan 38 yaşındaki Ömür Elmastaş’ın hastalığı her geçen ilerlerken, gittiği özel hastaneden tedavisi için 100 bin lira istendi. Hastalığı her geçen gün ilerleyen Elmastaş, “Çocuklarım için yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum. Allah rızası için bana bir yardım eli uzatın. Allah rızası için yardım edin. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum” dedi.

Ablasının dul ve kiracı olduğunu belirten kardeşi Gülhan Kara, kendilerinin ve komşularının yardımıyla geçindiklerini söyledi. Kara, “Ablam çene kanseri, ameliyat yaptırdık ama çaresini bulamadık. Çünkü ablamın durumu yok, ablam yetim büyütüyor, öksüzdür, kiracıdır, umudu yok. Tümör bütün vücuduna dağılıyor. Cumhurbaşkanımız yardımcı olun, ablamın acılarını durdurun” dedi.

Çocuklarının en büyüğü 19 yaşındaki Bahar Elmastaş, annesinin 3 yetimi büyüttüğünü söyledi. Bahar Elmastaş, “Annemiz bize baktı, bizleri büyüttü, gözümüzün önünde her geçen gün eriyor. Sizden yardım bekliyoruz, doktorların bize söylediği durumun kötüye gittiğini söyledi. Kiracı olarak 3 yetimi büyüttü, ne olur yardım edin, babamız yok annemizi de kaybetmek istemiyoruz. Yalvarırım bize yardım edin” dedi.

Hastalığın tedavi için 100 bin liraya ihtiyaç olan Ömür Elmastaş yardım beklerken, yardım edeceklerin aile büyüklerinden Metin Kara ile 05359272452 numaradan irtibata geçebileceklerini belirtti.